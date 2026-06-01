정몽규 대한축구협회장, 월드컵 대표팀 포상금 추가 지급…별도 기부로 집행

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정몽규 대한축구협회장이 월드컵 대표팀의 선전을 기원하며 포상금 추가 지급을 결정했다.

정몽규 회장은 1일 대한축구협회를 통해 “월드컵 대표팀이 토너먼트를 통과할 때마다 포상금을 추가 지급하겠다”면서 “32강 진출 시 10억, 16강 진출 시 20억, 8강 진출 시 30억을 기부하겠다”고 전했다.

추가 포상금 집행은 대한축구협회 예산이 아닌 정 회장의 별도 기부로 이뤄진다. 이 같은 결정은 대표팀이 월드컵이라는 큰 무대에서 대한민국 축구팬들에게 승리의 기쁨을 선사하길 바라는 마음에 이뤄졌다. 정 회장은 “이번 월드컵의 슬로건이 ‘한계를 넘어, 하나된 Reds’이듯이 우리 선수들이 한계를 넘어서는 투혼으로 다시 한번 축구로 하나 되는 대한민국을 만들어주길 기원한다”고 밝혔다.

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정 회장은 지난달 29일 사의를 표명했다. 성명서를 내고 “이번 월드컵 이후 회장 자리에서 물러나고자 한다”며 “여러 가지 논란과 비판이 있었다는 것을 잘 알고 있다. 다 제 부덕의 소치”라고 전했다. 앞서 홍명보 감독을 포함한 주장 손흥민 등 선수단 일부와의 영상 통화를 통해 이 사실을 대표팀에 먼저 전달했다. 홍명보 감독과 선수들은 이 자리에서 감사를 전달하며, 기대에 부응하겠다는 각오를 다진 것으로 알려졌다.

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협회는 앞서 2026 월드컵 대표팀의 포상금 지원 규모를 사상 최대 기준으로 확정했다. 지난달 26일 발표한 2026 북중미 월드컵의 대표팀 포상금 지급 기준에 따르면 선수들은 1인당 5,000만 원의 기본 수당을 포함, 32강 진출 시 1억을 시작으로 토너먼트 통과 시마다 1억씩을 추가로 받게 된다. 또한 승리 수당은 조별리그 3,000만 원, 32강 5,000만 원 등 상위 라운드 진출 시마다 액수가 커지는 ‘성과 비례형’ 단계별 누적 가산 방식으로 지급받을 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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