아이브 장원영, 꽃 들고 윙크…‘누가 꽃인지 모를’ 독보적 미모 [스타★샷]

장원영이 꽃보다 아름다운 미모를 뽐냈다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 독보적인 비주얼로 근황을 전했다.

지난 31일 장원영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “Shiny things just win every time”라는 문구와 함께 화보 촬영 비하인드로 보이는 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장원영은 이른바 ‘기본 템의 정석’이라 불리는 화이트 티셔츠와 데님 팬츠 조합으로 내추럴한 매력을 발산했다. 루즈한 핏의 화이트 라운드 넥 티셔츠와 자연스러운 워싱 데님 팬츠로 편안하면서도 스타일리시한 무드를 연출한 장원영은, 볼륨감 있는 메탈 뱅글과 반지를 매치해 세련미를 더했다. 특히 잔머리를 살린 내추럴한 업스타일 헤어로 투명한 피부와 슬림한 목선을 강조해 시선을 사로잡았다.

꽃을 든 채 윙크를 보내는 등 장원영 특유의 사랑스러운 아우라가 돋보이는 가운데 네티즌들은 댓글을 통해 “심플한 모습이 오히려 더 아름답다”, “누가 꽃인지 모르겠다”, “비주얼의 품격이 다르다” 등 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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