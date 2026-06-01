뷰티 브랜드 끌루이, 경동원 세번째 나눔루틴 실천

뷰티 브랜드 '끌루이(C’LUII)'의 이노기획이 자사 임직원들과 아동양육시설 '경동원'을 찾아 세 번째 봉사활동을 다녀왔다고 전했다.

이날 이노기획 임직원들은 부쩍 따뜻해진 날씨에 화단 곳곳에 무성하게 자라난 잡초를 뽑고 주변 환경을 정비하는 데 굵은 구슬땀을 흘렸다. 특히 지난 두 번째 방문 당시 아이들을 위해 햇빛이 잘 드는 곳으로 정성껏 옮겨 심었던 철쭉나무 주변을 비롯해, 시설 안팎의 야외 화단을 말끔히 단장하며 아이들이 더 쾌적하고 아름다운 자연환경에서 뛰어놀 수 있도록 체력이 요구되는 궂은일을 도맡았다.

또한 이번 방문은 5월 가정의 달을 맞아 그 의미를 더했다. 임직원들은 땀 흘리는 화단 정비 작업 외에도, 아이들이 좋아하는 풍성한 간식을 정성껏 준비해 전달하며 가족의 달에 걸맞은 따뜻한 위로와 사랑을 나눴다.

이노기획 관계자는 “경동원을 찾는 나눔 행보는 일회성 이벤트가 주를 이루는 업계의 관행을 깨고, 흔들림 없는 나눔 행보를 이어가며 진정한 사회적 기업으로서의 책임”이라며 “단발적 기부나 사진 촬영용 행사에 그치지 않고, 매월 직접 현장을 찾아 땀 흘리는 노동을 통해 '끌루이'가 추구하는 핵심 가치인 '루틴'과도 완벽하게 맞닿아 있다”고 설명했다.

이어 “맑고 건강한 피부가 단 한 번의 값비싼 관리보다 매일 반복되는 올바른 뷰티 루틴을 통해 완성되듯, 끌루이는 이웃을 향한 관심과 실천 역시 기업이 잊지 않고 지켜나가야 할 일상의 확고한 '루틴'으로 정착시킬 것이다. 앞으로도 화려한 포장보다는 땀 흘려 일하는 현장에서 아이들의 웃음을 지켜주며, 지역 사회에 묵직하고 선한 영향력을 전파하는 진정성 있는 사회적 기업으로 나아갈 것"이라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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