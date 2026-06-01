메이트모빌리티 싱글, ‘리브 골프 코리아 2026’ 공식 경기위원 운영 카트로 선정

메이트모빌리티의 1인승 Golf EV ‘싱글’이 부산 아시아드 컨트리클럽에서 열린 리브 골프 코리아 2026 (LIV Golf Korea 2026) 현장에 공식 경기위원 운영 카트로 선정됐다고 밝혔다.

이번 대회에서는 경기위원과 운영진이 싱글을 활용해 코스 내 이동 속도를 높이고, 경기 상황에 보다 빠르게 대응할 수 있는 운영 환경을 구축했다. 특히 기존 다인승 카트 대비 불필요한 이동 동선을 줄이고 선수 플레이 지점까지 직접 접근할 수 있어 현장 운영 효율이 향상됐다는 평가다.

회사 측에 따르면 싱글은 국내에서 유일하게 페어웨이 진입이 가능한 1인승 Golf EV로, 룰 판정이나 경기 흐름 조정, 선수 간격 관리 등 실시간 대응이 필요한 업무에서 높은 활용도를 보이고 있다.

특히 국제 대회 특성상 넓은 코스를 빠르게 이동해야 하는 경기위원들에게 이동 피로도 감소와 운영 집중도 향상 측면에서도 긍정적인 반응이 이어지고 있다. 실제 현장에서는 경기 흐름 유지와 코스 내 운영 리듬 관리에 도움을 주고 있다는 평가다.

메이트모빌리티는 싱글에 RTK 기반 지오펜싱 기술을 적용해 제한 구역 및 그린 주변 접근을 자동 제어할 수 있도록 설계했다. 여기에 독립 서스펜션 기반 주행 안정성과 OTA 시스템, 중앙 관제 기능 등을 더해 국제 대회 환경에 적합한 운영 시스템을 구현했다.또한 현장에서는 경기위원 외에도 방송 촬영 지원 스태프와 코스 운영 인력 일부가 싱글을 활용하며 다양한 운영 동선 효율화를 테스트했다.

LIV Golf Korea 2026 운영 관계자는 “국제 대회에서는 경기 흐름 유지와 현장 대응 속도가 매우 중요하다”며 “싱글은 운영진의 이동 효율성과 현장 반응성을 높이는 데 큰 역할을 하고 있다”고 말했다.

메이트모빌리티 관계자는 “SINGLE은 단순 이동 장비를 넘어 골프장 운영 시스템 자체를 변화시키는 플랫폼으로 발전하고 있다”며 “글로벌 투어 현장 경험을 바탕으로 국내외 골프 시장 확대에 속도를 낼 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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