‘검은사막’ 서비스 7주년, 모험가들과 보냈다…부산서 ‘길드의 밤’

검은사막 오아시스 길드의 밤 단체 사진. 펄어비스 제공

모험가들과 함께한 특별한 밤이 부산에서 펼쳐졌다. 펄어비스가 검은사막 직접 서비스 7주년을 기념해 이용자들과 오프라인 행사를 열고 추억을 나누며 소통의 시간을 가졌다.

펄어비스는 지난달 30일 부산에서 ‘모험가 오아시스 길드의 밤 in 부산’을 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 길드 단위로 참여하는 콘셉트로 마련됐으며, 총 100명의 모험가가 참석해 검은사막과 함께한 추억을 공유하고 서비스 7주년을 함께 축하했다.

행사는 검은사막 오프라인 행사 전통으로 자리 잡은 명함 교환과 인사로 시작됐다. 이후 참가자들은 길드원들과 팀을 이뤄 클래스 빙고 게임, 길드 성채 쌓기, 엘라세르빈의 그림 퀴즈, OX 전쟁 등 다양한 체험형 프로그램에 참여하며 협동과 경쟁의 즐거움을 만끽했다.

모든 프로그램이 종료된 뒤에는 모험가들이 직접 보내온 사연을 함께 소개하는 만찬 시간이 이어졌다. 이어진 특별 무대에서는 마술사 최현우가 검은사막 직접 서비스 7주년을 주제로 한 검은사마술사 공연을 선보이며 현장의 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

행사 종료 후에도 모험가들의 열기는 식지 않았다. 참가자들은 현장에 남아 운영진과 게임에 대한 다양한 의견을 나누며 소통을 이어갔다. 펄어비스는 길드원들이 부산에서의 추억을 더욱 오래 간직할 수 있도록 별도의 애프터파티도 지원했다.

행사를 기념한 스페셜 접속 보상 이벤트도 마련됐다. 참석한 길드장들과 장제석 검은사막 라이브서비스총괄, 양완수 검은사막 게임디자인실장이 직접 룰렛을 돌려 보상을 결정했으며, 이용자들은 오는 7월21일까지 접속 일수에 따라 해당 보상을 획득할 수 있다.

장제석 검은사막 라이브서비스총괄은 “530이라는 뜻깊은 날 모험가분들과 직접 만나 즐거운 시간을 보낼 수 있어 의미가 컸다”며 “행사에서 받은 에너지를 바탕으로 더욱 재미있는 검은사막을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

펄어비스는 국내외 이용자들과 꾸준히 오프라인 접점을 확대해오고 있다. 지난 2월 28일 미국 LA에서 ‘Adventurers’ Oasis - Anniversary Fiesta’를 열어 북미 이용자들과 만났으며, 약 100명의 참가자가 팀 대항 이벤트와 다양한 현장 프로그램을 즐겼다. 이어 3월 1일에는 스페인 세비야에서 ‘VOA(Voice Of Adventurers)’ 행사를 진행하며 유럽 이용자들과도 교류했다.

한편 검은사막은 올해 북미·유럽 서비스 10주년을 맞아 오는 7월 미국 캘리포니아에서 글로벌 이용자 행사 하이델 연회를 개최할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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