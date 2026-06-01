홍명보호 완전체 모드 앞둬...'마지막 퍼즐' 이강인

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홍명보호가 마지막 퍼즐을 기다린다.

이강인(PSG)은 현지 시간 1일 사전 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티에 도착해 대표팀에 합류한다.

완전체를 오래도록 기다렸다. 이강인은 한국 축구대표팀 공격의 핵심 자원이다. 전술 완성도를 끌어올리기 위해선 그의 합류가 필수적이었다. 하지만 이강인은 PSG의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승 일정으로 합류가 늦어졌다. PSG는 지난달 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열린 아스널(잉글랜드)전에서 승부차기(4-3) 끝에 우승했다. 이강인은 파리로 돌아가 우승 퍼레이드까지 소화했다.

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이강인에겐 두 가지 숙제가 주어진다. 첫 번째는 고지대 적응이다. 이번 월드컵 조별리그 1, 2차전은 해발 1571m 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린다. 숨이 빠르게 차오르고 공의 궤적도 달라지는 특수한 환경에 적응하는 것이 중요하다. 대표팀이 사전 캠프를 해발 1460m의 솔트레이크시티에 차린 이유다.

선발대와 후발대 모두 고지대 적응기를 거쳤다. 2~3일간 저강도 훈련으로 컨디션을 점검했고 이후 전술 훈련도 병행했다. 하지만 실전은 다르다. 실제로 지난달 31일 트리니다드토바고전에서 선수들이 예상보다 길게 뻗는 공의 궤적에 적잖은 실수를 범했다. 이강인이 공격 전개의 핵심 역할을 맡아야 하는 만큼 빠른 고지대 적응이 필요하다.

경기 감각을 끌어올리는 것도 중요하다. 이강인은 UCL 결승에서 교체 명단에 포함됐지만 그라운드를 밟지 못했다. 소속팀에서 마지막 출전은 2주 전이다. 지난달 18일 파리FC전에서 32분만 소화했다. 풀타임 출전은 지난달 3일이 로리앙전이 마지막이다. 조별리그 매 경기의 중요성을 고려하면 풀타임 기준 이강인의 경기력이 중요하다.

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오는 4일 열리는 엘살바도르와 평가전은 대표팀의 마지막 모의고사다. 다만 이강인이 온전하게 경기를 소화하기는 쉽지 않아 보인다. 고지대 적응만으로도 시간이 촉박하다. 실제로 후발대로 합류해 적응 기간이 짧았던 해외파 선수들은 트리니다드토바고전 후반 교체 투입됐다. 고지대 실전 감각을 익히고 경기력을 점검하기 위한 선택이었다. 이강인 역시 출전한다면 교체로 짧은 시간을 소화할 가능성이 높다.

한편 대표팀의 월드컵 준비가 본격화되는 가운데 지원책도 뒤따랐다. 정몽규 대한축구협회장은 1일 대표팀의 선전을 기원하며 추가 포상 지급을 결정했다. 정 회장의 기부로 집행되는 추가 포상금은 32강 진출 시 10억원, 16강 진출 시 20억원, 8강 진출 시 30억원이 더해진다. 당초 협회 포상금 지급 기준은 선수 인당 5000만원의 기본 수당을 포함, 32강 진출 시 1억원을 시작으로 토너먼트 통과 시마다 1억원씩 더해지는 구조다. 승리 수당은 조별리그 3000만원, 32강 5000만원 등 상위 라운드 진출 시마다 규모가 커진다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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