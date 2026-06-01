'스파게티 벨코즈' 탄생 기념…권성준 셰프와 협업 콘텐츠 공개

스파게티 벨코즈 스플래시 아트. 라이엇 게임즈 제공

PC MOBA 리그 오브 레전드(LoL)가 나폴리 맛피아 권성준 셰프와 만나 요리 콘텐츠를 선보였다. 신규 스킨 시리즈 출시를 기념한 이색 협업이다.

라이엇 게임즈는 LoL 공식 유튜브 채널을 통해 권성준 셰프와 함께 제작한 특별 영상을 1일 공개했다.

이번 영상은 신규 스킨 ‘스파게티 벨코즈’를 모티브로 제작됐다. 영상 속 권성준 셰프는 벨코즈의 독특한 스킨 콘셉트에서 영감을 받아 이탈리아 요리 스파게티 알라 루치아나를 직접 선보이며 눈길을 끌었다.

여기에 LCK 이현우 해설위원도 출연해 특유의 입담을 더했다. 그는 “미각 비상!”이라는 멘트와 함께 음식을 평가하며 게임과 요리를 결합한 색다른 재미를 전달했다.

스파게티 벨코즈는 라이엇 게임즈가 꾸준히 선보여 온 요리사 콘셉트 스킨 시리즈의 최신작이다. 26.11 패치를 통해 ▲빵렐리아 ▲피자 셰프 사이온 ▲파스타 장인 일라오이와 함께 공개됐다.

특히 스파게티 벨코즈는 음식 테마에 맞춘 개성 넘치는 연출이 특징이다. 스파게티를 연상시키는 모션과 함께 “평점! 별 다섯 개”, “배달 갑니다”, “난 아직 덜 익었다고!” 등 유쾌한 음성 대사를 담아 이용자들의 관심을 모으고 있다.

라이엇 게임즈는 이번 협업을 통해 신규 스킨의 콘셉트를 보다 친근하고 재미있게 전달하며 이용자들에게 색다른 볼거리를 제공했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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