후지쿠라샤프트코리아, 프리미엄 퍼포먼스 샤프트 ‘26 VENTUS TR Red·Black’ 출시

사진=후지쿠라샤프트코리아

후지쿠라샤프트코리아가 6월 1일 프리미엄 퍼포먼스 샤프트 '26 VENTUS TR Red'와 '26 VENTUS TR Black'을 국내에 선보이며 VENTUS TR 시리즈 라인업을 한층 강화했다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 전 세계 투어 무대에서 꾸준히 성능을 검증받아온 VENTUS 시리즈는 후지쿠라의 대표 베스트셀러 샤프트로 자리매김해왔다. 이번 Red와 Black 두 모델의 추가로 올해 초 출시된 '26 VENTUS TR Blue'와 함께 탄도별로 세분화된 완성형 피팅 솔루션이 갖춰지게 됐다. 골퍼의 스윙 타입과 원하는 탄도 특성에 따라 더욱 정밀한 선택이 가능해진 것이다.

VENTUS TR의 'TR'은 'Tour Rated'를 뜻한다. 투어 프로 선수들의 실전 피드백을 기반으로 개발된 이 라인업은 기존 VENTUS 샤프트보다 강한 강성과 안정성을 요구하는 상급자 골퍼들을 위해 설계됐다는 점에서 일반 라인업과 뚜렷이 구별된다.

이번 신제품의 핵심은 업그레이드된 'VeloCore Plus Technology'다. 오프센터 히트 상황에서도 헤드의 흔들림을 효과적으로 잡아주어 미스샷을 줄이고, 안정적인 임팩트와 향상된 볼 스피드를 실현하는 기술이다. 여기에 후지쿠라 독자 소재인 고밀도 탄소 직물 'Spread Tow Fabric'을 샤프트 최외층에 더해 중간 구간의 비틀림과 휨 강성을 높이고 불필요한 샤프트 움직임을 억제했다. 두 기술이 결합하면서 방향 안정성과 스피드 향상은 물론, 한층 부드럽고 정교한 타구감까지 구현해낸 것이 이번 신제품의 가장 큰 특징이다.

탄도별 모델 특성도 명확하게 구분된다. '26 VENTUS TR Red'는 미들 로우 킥 포인트 설계를 채택해 높은 탄도를 선호하면서도 강한 방향 안정성을 원하는 골퍼에게 최적의 선택지다. '26 VENTUS TR Black'은 하이 킥 포인트 설계로 낮고 강한 탄도의 샷을 구사하려는 파워 히터에게 부합한다. 미들 하이 킥 포인트 설계로 중탄도 영역의 균형 잡힌 퍼포먼스를 제공하는 '26 VENTUS TR Blue'와 함께 세 모델이 탄도 스펙트럼 전반을 커버하는 피팅 솔루션을 완성하게 됐다.

후지쿠라샤프트코리아 관계자는 "이번 26 VENTUS TR 시리즈는 단순한 비거리 향상이 아닌 투어 선수와 상급자 골퍼들이 요구하는 극한의 샷 안정성과 향상된 타구감 구현에 초점을 맞췄다"며 "강한 스윙 스피드와 일관된 컨트롤을 추구하는 골퍼들에게 새로운 기준이 될 것"이라고 밝혔다. 공식 대리점 및 공식 피팅 스튜디오를 통한 구매 시 정품 인증과 함께 체계적인 사후 서비스도 제공된다.

비거리보다 샷 안정성과 타구감이라는 고차원적 퍼포먼스에 집중한 26 VENTUS TR Red·Black의 출시는, 스윙 완성도와 일관된 컨트롤을 중시하는 상급자 골퍼들의 수요를 정밀하게 겨냥한 전략으로 평가된다. 탄도별 세 모델로 완성된 VENTUS TR 라인업이 국내 프리미엄 샤프트 시장에서 어떤 반향을 일으킬지 골프 마니아들의 관심이 집중되고 있다고 업체 측은 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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