애플뮤직, 폴 매카트니 신보 ‘The Boys of Dungeon Lane’ 비하인드 인터뷰 ‘제인 로우 쇼’ 공개

애플뮤직 제인 로우 쇼에 출연해 신보 공개한 폴 매카트니. 사진=애플뮤직

애플뮤직은 전설적인 아티스트 폴 매카트니(Paul McCartney)가 애플뮤직의 ‘제인 로우 쇼(The Zane Lowe Show)’에 출연해 새 앨범 ‘The Boys of Dungeon Lane’에 담긴 영감과 창작 과정, 링고 스타(Ringo Starr)와 함께한 첫 듀엣, 비틀스(The Beatles) 시절 일화 등 다양한 이야기를 공개했다고 1일 밝혔다.

애플뮤직 글로벌 크리에이티브 디렉터인 제인 로우(Zane Lowe)는 Apple Music 라디오의 대표 프로그램 ‘제인 로우 쇼’를 통해 방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 핵심 K팝 아티스트를 비롯한 글로벌 탑 아티스트들과 깊이 있는 대화를 이어오고 있다.

제인 로우는 이번 앨범에서 많은 주목을 받고 있는 수록곡이자 비틀스의 또 다른 전설 링고 스타와의 첫 공식 듀엣곡인 ‘Home to Us’의 비하인드 스토리에 주목했다. 폴 매카트니는 자신과 링고 스타가 각각 영국 리버풀의 스피크(Speke)와 딩글(Dingle)에서 자랐던 기억을 바탕으로 곡을 완성했다며 “우리가 살던 곳이 조금 가난하고 거칠었을 수는 있지만 그곳은 우리에게 따뜻한 추억이 머문 고향이라는 이야기를 담은 곡”이라고 말했다.

애플뮤직 제인 로우 쇼에 출연해 신보 공개한 폴 매카트니. 사진=애플뮤직

녹음 과정에서는 링고 스타가 매카트니가 전달해준 가이드 보컬의 의도를 처음에는 다르게 이해해 코러스 화음만 일부 더했던 에피소드도 공개됐다. 매카트니는 링고 스타에게 곡 전체를 함께 불러주길 원했다고 다시 설명하자 링고 스타가 “네가 원하지 않는 줄 알았다”고 답했다며 두 사람의 오랜 관계가 느껴지는 유쾌한 비하인드를 전했다. 이어 “내가 한 줄을 부르고 그가 한 줄을 부를 수 있다는게 갑자기 분명해졌다. 그래서 첫 번째 폴과 링고의 듀엣이 탄생했다”고 말했다. 이에 제인 로우는 “평생을 함께한 두 사람이 아직도 서로의 의도를 살피며 작업하는 것이 재미있다. 그게 바로 인생”이라며 감탄했다.

제인 로우는 매카트니에게 곡을 쓰기 시작할 때 반드시 완성까지 염두에 두는지 질문하며, 그의 창작 방식이 어떻게 달라졌는지 짚었다. 매카트니는 과거에는 아이디어를 잊지 않기 위해 곡을 끝까지 완성해야 했지만, 이제는 휴대폰에 순간의 멜로디와 아이디어를 기록해둘 수 있는 여유가 생겼다고 설명했다. 그는 “지금은 휴대폰에 2,000개가 넘는 스케치가 있을 것”이라며, 수많은 스케치 가운데서도 좋은 아이디어는 결국 다시 꺼내 완성하게 된다고 덧붙였다.

또한 매카트니는 오랜 시간 전 세계적인 슈퍼스타로 살아오면서도 대중과 건강하게 소통해 온 자신만의 철학을 전했다. 그는 팬들의 사진 요청에 대해 “죄송하지만 저는 사진은 찍지 않는다. 이해해주길 바란다. 오늘은 사적인 시간을 보내고 있다”고 말한다고 밝히며, 사진 촬영 대신 대화를 나누는 방식을 택한다고 설명했다. 이어 사진 촬영에 응하는 순간 자신이 한 사람으로 존재하기보다 하나의 볼거리처럼 느껴진다며 “포즈를 취하는 나보다는 온전한 나 자신으로 존재하는 것이 내게는 매우 중요하다”고 전했다.

폴 매카트니는 세상을 떠난 비틀스 멤버들과 함께했던 기억도 회상했다. 그는 조지 해리슨(George Harrison), 존 레논(John Lennon)과 히치하이킹을 동반한 즉흥적인 여행을 떠나곤 했다고 전했다. 이어 “그런 방식의 여행을 떠나면 서로에 대해 잘 이해하게 된다”며 “즉흥 여행이 비틀스에게 좋은 영향을 줬다”고 말했다. 한편, 비틀스 해체 시점에는 “우리 모두 완전한 순환(full circle)을 마쳤다는 것을 알고 있었다”며 “각자의 가정과 삶으로 돌아가게 된 것”이라며 이유를 밝혔다.

폴 매카트니는 현재 자신의 창작이 어디에서 비롯되는지에 대해 “나는 늘 같은 곳에 있다. 미래를 향해 가고 있다”고 말했다. 새 앨범을 앞둔 지금도 그는 여전히 음악을 듣고 아이디어를 기록하며 또 다른 창작의 순간을 향해 나아가고 있음을 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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