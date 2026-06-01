[SW포커스] 악몽 같았던 5월…SSG, 당장 1승이 급하다

사진=뉴시스

더 이상의 연패는 위험하다.

프로야구 SSG에겐 잔인한 ‘5월’이었다. 27경기에서 5승(1무20패)를 거두는 데 그쳤다. 2할 승률에 그쳤다. 역대 월간 최다 패배 공동 2위에 해당하는 수치다. 17일 인천 LG전에서부터 시작된 연패는 어느덧 ‘12’까지 이어졌다. 전신 SK 시절을 포함해 구단 역대 최다 연패 기록이다. 순위표서 가파른 내리막길을 걸은 것은 두말할 필요가 없다. 22승1무30패, 4월까지만 하더라도 3강에 포함됐지만 어느덧 8위까지 떨어졌다. 5위 한화와도 5경기 차까지 벌어졌다.

엇박자가 났다. 연패가 길어지는 팀의 전형적 흐름이다. 5월 한 달간 팀 평균자책점(6.61) 10위, 팀 타율(0.249) 9위에 머물렀다. 선발이 버티는 날엔 뒷문이 열렸고, 그렇지 않으면 타선이 침묵했다. 시작은 선발진에 켜진 불안감이다. 에이스 김광현이 사실상 시즌 아웃된 가운데 1선발 미치 화이트도 전력에서 이탈해 있다. 앤서니 베니지아노, 타케다 쇼타 등은 기복이 크다. 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책 이하) 6개로, 리그서 유일하게 한 자리 숫자다.

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가장 시급한 문제는 SSG의 색깔이 보이지 않는다는 점이다. 선발진의 물음표가 불펜진에게까지 악영향을 미치고 있는 것. 5월 SSG 불펜진 평균자책점은 6.59로, 리그 9위다. 블론세이브 역시 6개로 가장 많았다. 이 기간 마무리 조병현(6.75)을 비롯해 김민(6.39), 노경은(7.07), 이로운(8.78) 등 SSG자 자랑하던 필승카드들이 줄줄이 부진했다. 특히 조병현은 5월19~20일 키움전서 이틀 연속, 그것도 같은 타자(김웅빈)에게 끝내기를 당하는 아픔을 겪기도 했다.

희망적 요소가 아예 없는 것은 아니다. 베테랑 노경은이 복귀 시동을 걸고 있다. 지난달 24일 무릎 통증으로 1군 엔트리서 제외됐다. 최근 페이스가 다소 떨어졌지만, 지난 3년 연속 30홀드 고지를 밟은 만큼 노련함을 갖췄다. 불펜의 중심을 잡아줄 수 있다. 타자 쪽에선 전의산이 1일 상무(국군체육부대)서 전역했다. 2022년 13개의 아치를 그리는 등 일발 장타를 갖췄다. 프런트도 분주히 움직이고 있다. 어떻게 해서든 전력을 보강시킬 카드를 물색 중이다.

분위기 반전이 절실하다. 연패가 길어질수록 패배의식은 커질 수밖에 없다. 가뜩이나 모기업 또한 마케팅 논란으로 시끄러운 가운데 당장 1승이 급하다. 2일부터 시작되는 키움과의 주중 3연전이 중요한 배경이다. 이번 시리즈 결과에 따라 SSG의 시즌 흐름이 달라질 수 있다. 지난달 19~21일 원정에서 당한 싹쓸이 패배를 설욕할 기회이기도 하다. 다만, 키움 역시 8연패로 상황이 좋지 않다. SSG와 키움은 각각 베니지아노, 라울 알칸타라를 선발로 예고했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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