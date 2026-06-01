페이커·초비·케리아 만난다…SOOP, 6월 프로게이머 콘텐츠 공개

팬과의 합동방송을 진행하고 있는 T1 페이커. SOOP 제공

LCK가 비시즌에 돌입한 가운데 SOOP이 프로게이머들과 팬들을 잇는 특별 콘텐츠를 대거 선보인다. 경기장 밖 선수들의 일상과 취향, 진솔한 이야기를 담은 다양한 라이브 방송을 통해 팬들과의 접점을 넓히겠다는 계획이다.

SOOP은 6월 한 달 동안 프로게이머 특별 편성 프로그램을 운영하며 e스포츠 팬들을 위한 다채로운 콘텐츠를 공개한다고 1일 밝혔다.

현재 SOOP은 LCK 10개 구단 가운데 T1, 젠지, 디플러스 기아, DRX, BNK 피어엑스, KT 롤스터, DN 프릭스 등 7개 팀과 스트리밍 파트너십을 맺고 있다. 이를 바탕으로 선수 개인 방송과 다양한 협업 콘텐츠를 제공하며 팬들과의 소통을 이어가고 있다.

특히 T1의 이상혁(페이커), 젠지의 정지훈(초비), T1의 류민석(케리아) 등 인기 프로게이머들이 개인 방송과 합동 콘텐츠를 통해 팬들을 만나고 있으며, 한왕호(피넛), 송경호(스멥), 김동하(칸), 김태민(클리드) 등 은퇴 선수들도 활발한 활동을 이어가고 있다.

이번 특별 편성은 LCK 공식 경기 일정이 없는 기간에도 팬들이 선수들과 지속적으로 교류할 수 있도록 기획됐다. 경기 중에는 볼 수 없었던 선수들의 일상과 관심사, 솔직한 대화 등을 라이브 콘텐츠로 담아내며 색다른 재미를 선사할 예정이다.

콘텐츠 구성도 다양하다. 개인 방송은 물론 선수와 스트리머가 함께하는 합동 콘텐츠, 구독자 전용 소통 방송, AMA(무엇이든 물어보세요), 퇴근길 라이브 등 여러 형태의 프로그램이 매주 순차적으로 공개된다.

SOOP 측은 라이브 스트리밍을 통해 공식 경기에서는 드러나지 않았던 선수들의 자연스러운 모습과 개성을 보여주며 팬들에게 새로운 즐거움을 제공할 것으로 기대하고 있다.

글로벌 팬들을 위한 콘텐츠도 마련된다. SOOP은 국내외 스트리머들이 함께 참여하는 크로스 리저널(Cross Regional) 프로그램을 운영해 국가와 지역을 넘어선 소통의 장을 만들 계획이다. 이를 통해 글로벌 팬 접점을 확대하는 동시에 스트리머 간 교류와 콘텐츠 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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