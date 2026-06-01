‘지우학’ 반장 맞아? 조이현, 발리 사로잡은 완벽 리조트룩 [스타★샷]

패션·문화 매거진 ‘데이즈드’가 2026년 6월호를 통해 배우 조이현과 함께한 화보를 공개했다.

‘Still, Growing(청춘의 계절을 지나, 더 깊어진 얼굴로. 발리에서 만난 조이현의 시간)’을 콘셉트로 진행된 이번 화보에서 조이현은 발리의 파라디수스 바이 멜리아 호텔을 배경으로 특유의 청량한 에너지와 한층 깊어진 눈빛을 선보였다.

공개된 화보 속 조이현은 다채로운 서머 룩을 소화하며 눈길을 끌었다.

레이스 텍스처 슬리브리스 톱과 블루 체크 패턴의 롱스커트를 매치해 청순하면서도 빈티지한 감성을 표현하는가 하면 미니멀한 화이트 스트랩 샌들로 자연스러운 리조트 룩을 완성했다.

또 다른 컷에서는 은은한 체크 패턴의 슬립 드레스와 내추럴한 헤어 스타일로 여름 특유의 자유롭고 여유로운 무드를 연출했다. 여기에 브레이디드 디테일의 스트랩 샌들을 포인트로 활용해 감각적인 바캉스 룩을 제안했다. 데님 점프수트에 크림 컬러 블라우스를 매치한 컷에서는 편안하고 사랑스러운 데일리 룩의 매력을 강조하기도 했다.

한편 조이현은 개봉을 앞둔 영화 ‘6명의 거짓말쟁이 대학생’과 넷플릭스 시리즈 ‘지금 우리 학교는’ 시즌 2를 통해 활발한 작품 활동을 이어갈 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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