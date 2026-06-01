하이브로, ‘드래곤빌리지3’ 양대 마켓 인기 1위·애플 매출 5위 달성

이미지=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 지난 5월 27일 정식 출시한 신작 모바일 수집형 RPG ‘드래곤빌리지3’가 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 양대 마켓에서 인기 순위 1위를 달성했으며 주말 사이 애플 앱스토어 매출 순위 5위를 기록하는 등 초반 흥행을 이어가고 있다고 1일 밝혔다.

하이브로에 따르면 ‘드래곤빌리지3’는 2014년 출시된 ‘드래곤빌리지2’ 이후 12년 만에 선보이는 정식 넘버링 신작이다. 하이브로의 대표 IP인 ‘드래곤빌리지’의 수집과 성장 재미를 계승하면서 드래곤 교배·부화·육성, 전략 전투, 테이머 커스터마이징, 그리고 거대 드래곤 ‘밀라’ 위에 펼쳐지는 빌리지 콘텐츠를 더해 한층 확장된 플레이 경험을 제공한다.

특히 다양한 드래곤을 육성하고 조합하는 재미와 드래곤별 개성을 살린 전투, 원작 감성을 담은 비주얼이 유저들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 오랜 시간 드래곤빌리지 IP를 기다려 온 기존 팬들은 물론 신규 유저들도 쉽게 적응할 수 있는 탄탄한 게임성이 이번 흥행의 원동력으로 꼽힌다.

하이브로 관계자는 “이번 주 최고의 테이머를 가리는 실시간 PvP ‘아레나 랭크전’ 업데이트를 비롯해, 감사의 마음을 담아 ‘전설 드래곤 선택 상자’를 지급하는 7일 출석 이벤트도 한 달간 진행할 예정”이라며 “드래곤 수집과 성장이라는 본연의 재미를 지키며 꾸준히 사랑받는 게임을 만들어가겠다”고 전했다.

‘드래곤빌리지3’는 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드받을 수 있으며 자세한 정보는 공식 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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