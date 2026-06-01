[선거송의 세계] 인기곡은 억대 저작권 수입…정치색 우려에 사용 거부도

가수 박상철·박현빈. 뉴시스·TV 조선 제공

선거송은 반복적인 멜로디와 중독성 있는 가사로 유권자의 귀를 사로잡는 대표적인 선거 전략 중 하나다. 이 때문에 후보자들은 높은 비용을 감수하면서도 대중에게 친숙하고 따라 부르기 쉬운 곡 확보에 공을 들인다. 수익은 원곡의 작사·작곡가와 저작권자에게 돌아간다. 인기곡의 경우 선거송 사용료가 수천만원에서 많게는 억대에 이르기도 한다.

1일 저작권신탁관리단체인 한국음악저작권협회에 따르면 선거송은 단순히 음원을 구매하는 것만으로는 사용할 수 없다. 저작권법 제46조(저작물의 이용허락)에 의거 사용되는 음악의 원저작자인 작사·작곡가에게 사용 허락을 받아야 한다. 후보자 측은 사용을 원하는 곡에 대한 신청서와 개작 동의서를 작성해 협회에 제출해야 한다. 이후 정해진 사용료를 납부하면 선거운동 기간 동안 해당 곡을 사용할 수 있다.

선거송 사용료는 크게 두 가지로 나뉜다. 첫째는 협회에 내는 공식 저작권료다. 선거 규모에 따라 금액이 정해져 있으며 가장 큰 규모인 대통령 선거의 경우 200만원을 납부해야 한다. 지방선거에선 광역단체장(광역시·도지사) 100만원, 기초단체장(시장·구청장·군수) 각 50만원, 광역의원(광역시·도의원) 25만원, 기초의원(시·군·구의원) 12만5000원, 시·도교육감은 50만원 등으로 책정돼 있다. 이 금액의 90%는 원작자에게 배분되고 10%는 협회 수수료로 가져간다.

둘째는 원작자에게 직접 내는 저작인격권료다. 선거송은 기존 곡의 가사를 바꾸거나 편곡하는 경우가 대부분인 만큼 원저작자로부터 별도의 저작인격권 동의를 받아야 한다. 개사나 편곡 과정에서 원곡의 이미지와 창작 의도가 훼손될 수 있기 때문이다. 협회 저작권료와 저작인격권료 모두 후보 1명이 곡 1개를 사용할 때마다 각각 지불하는 구조다. 즉 같은 곡을 사용하는 후보가 100명이라면 원작자는 100명분의 저작인격권료를 각각 받는다. 핵심은 이 금액에 법적 상한선이 없다는 점이다. 원작자가 직접 금액을 결정하기 때문에 인기곡일수록 비용이 천정부지로 치솟는다.

겉으로 보면 수백만원 수준의 비용처럼 보이지만 실제 시장 규모는 훨씬 크다. 후보자들이 수십, 수백 곡의 선거송을 사용하고 전국 각지에서 동시다발적으로 로고송 제작이 이뤄지면서 저작권 시장 역시 상당한 규모로 성장했다. 협회 집계에 따르면 2004년 이후 선거 로고송 승인 건수는 누적 1만7605건에 달한다. 이 과정에서 발생한 청구 금액은 약 100억원에 이르는 것으로 알려졌다.

그룹 마마무. 알비더블유(RBW) 제공

특히 인기곡일수록 원작자가 가져가는 수익은 크다. 2017년 대통령 선거 회계보고서에 따르면 당시 자유한국당 홍준표 후보 측은 가수 박상철의 무조건을 선거송으로 사용하기 위해 총 3100만원을 지불했다. 협회에 낸 저작권료는 200만원이었지만 저작인격권료만 2900만원에 달했다. 이외에도 마마무의 음오아예를 3600만원, 박현빈의 앗 뜨거를 2500만원을 투입해 사용했다.

당시 국민의당 안철수 후보가 사용한 신해철의 그대에게와 민물장어의 꿈은 두 곡을 합쳐 약 1억원에 가까운 금액이 들었다. 신해철의 유가족이 저작인격권 협상 주체가 돼 계약을 진행했다. 업계에서 선거철을 저작권 대목으로 부르는 이유가 여기에 있다.

선거송은 가수들에게 뜻밖의 수익을 안겨주는 창구다. 그룹 위치스의 멤버 하양수는 과거 슈가맨2(JTBC)에 출연해 자신의 히트곡인 떳다 그녀가 선거송으로 큰 인기를 끌었다고 밝혔다. 그는 “후보 한 명당 50만원 정도를 받았는데 약 200명이 사용했다”며 “저작권협회에서 돈이 잘못 들어온 줄 알고 직접 문의했을 정도”라고 말했다. 저작인격권료는 후보 1명이 사용할 때마다 개별 지급되는 구조인 만큼 200명이 각각 50만원씩 낸 금액만 단순 계산으로도 1억원에 달한다. 협회 저작권료와 별개로 원작자가 직접 챙긴 수익이다.

하지만 모든 가수가 선거송 사용을 반기는 것은 아니다. 오히려 정치적 이미지가 덧씌워지는 것을 우려해 사용을 거절하는 사례도 적지 않다. 방송인 유재석은 트로트 부캐 유산슬로 발표한 합정역 5번 출구의 선거송 사용 요청을 거절했다. 공동 작사가로 참여한 유재석이 정치와 연결되는 것에 부담을 느꼈기 때문이다. 반면 사랑의 재개발은 작곡가 조영수와 작사가 김이나가 동의해 선거송으로 활용됐다. 가수 싸이 역시 세계적인 히트곡 강남스타일의 선거송 사용을 거부했다.

연예인에게 정치적 이미지는 매우 민감한 문제다. 최근에는 일부 스타들이 자신의 정치적 견해를 공개적으로 밝히기도 하지만 여전히 많은 연예인과 소속사는 정치와 거리를 두는 전략을 택하고 있다. 한 가요계 관계자는 “아이돌은 물론 트로트 가수들까지 팬층이 다양해지면서 이미지 관리가 중요해졌다”며 “선거송 수익이 크더라도 특정 정당이나 후보를 지지하는 것처럼 보일 수 있다는 우려 때문에 사용을 거절하는 경우가 많다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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