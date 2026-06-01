한화생명, 1∼2라운드 1위…T1과 MSI 1시드 두고 맞대결

2026 LCK 정규 시즌 1~2라운드 1위를 차지한 한화생명e스포츠. 라이엇 게임즈 제공

한화생명e스포츠가 치열했던 2026 LCK 정규 시즌 1~2라운드 레이스의 최종 승자가 됐다. 시즌 막판까지 이어진 선두 경쟁 속에서 T1과 젠지를 따돌리며 정규 시즌 1위 자리를 차지한 것은 물론, MSI 대표 선발전에서도 가장 유리한 위치를 선점했다.

1일 라이엇 게임즈에 따르면 지난달 27일부터 31일까지 서울 종로구 치지직 롤파크에서 열린 2026 LCK 정규 시즌 9주 차 경기를 끝으로 1~2라운드 일정이 모두 마무리됐다.

최종 정상은 한화생명e스포츠의 몫이었다. 한화생명e스포츠는 2라운드 마지막 경기에서 한진 브리온을 세트 스코어 2대0으로 꺾으며 시즌 성적 15승 3패를 기록했다. 6주 차에서 단독 1위를 달리던 KT 롤스터의 1라운드 전승을 막아내고 1위에 오른 한화생명e스포츠는 끝까지 추격한 T1과 젠지의 도전을 뿌리치고 정규 시즌 1위를 확정했다. 이와 함께 LCK MSI 대표 선발전 3라운드 직행 티켓도 손에 넣었다.

2위는 T1이 차지했다. T1은 9주 차에서 2연승을 추가하며 14승 4패를 기록, 같은 성적의 젠지를 세트 득실에서 앞서며 순위를 한 단계 높였다.

이에 따라 한화생명e스포츠와 T1은 강원 원주DB프로미아레나에서 열리는 LCK MSI 대표 선발전 3라운드에 직행한다. 두 팀은 오는 12일 열리는 1시드 결정전에서 맞붙으며, 승리 팀은 LCK 1번 시드 자격으로 2026 MSI 본선 진출을 확정한다. 사실상 단 1승만으로 국제대회 진출을 확정할 수 있는 가장 유리한 위치에 오른 셈이다.

2위 확정과 함께 LCK MSI 대표 선발전 3라운드에서 한화생명e스포츠 만나는 T1. 라이엇 게임즈 제공

젠지는 T1과 같은 14승 4패를 기록했지만 세트 득실에서 밀려 3위로 시즌을 마쳤다. 젠지는 MSI 대표 선발전 4라운드부터 일정을 시작하며, 2라운드 승리 팀과 맞대결을 펼치게 된다.

시즌 초반 파죽지세로 선두권을 형성했던 KT 롤스터는 최종 4위에 자리했다. KT는 치지직 롤파크에서 열리는 MSI 대표 선발전 2라운드부터 여정을 시작한다.

이로써 MSI 대표 선발전에 참가할 6개 팀도 모두 확정됐다. 정규 시즌 최종 순위에 따라 한화생명e스포츠, T1, 젠지, KT 롤스터, 디플러스 기아, 한진 브리온이 MSI 진출권을 놓고 경쟁을 벌인다.

가장 눈길을 끄는 팀은 단연 한진 브리온이다. 시즌 초반 6연패에 빠지며 최하위권으로 밀려났던 한진 브리온은 중반 이후 반등에 성공했다. 특히 KT 롤스터를 꺾는 등 굵직한 이변을 연출하며 순위를 끌어올렸고, 결국 6위까지 올라서며 선발전 진출권을 확보했다.

최근 강팀들과의 연전 속에 연패를 기록하며 위기를 맞기도 했지만, 경쟁 팀인 BNK 피어엑스가 9주 차에서 T1에 패하면서 한진 브리온의 MSI 대표 선발전 진출이 최종 확정됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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