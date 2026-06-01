천적관계 청산이냐, 선두 수성이냐… ‘빅뱅’ LG-KT 관건은 ‘뒷문’

사진=LG 트윈스, KT 위즈 제공

격차는 단 0.5경기. 세 차례 맞대결만으로도 선두권 판도가 흔들릴 수 있다.

6월 시작부터 프로야구 정상결전이다. 1위 LG(33승20패)와 2위 KT(32승1무20패)가 2일부터 4일까지 수원 KT위즈파크서 맞붙는다. 선두 자리를 둘러싼 접전이 예상되는 가운데 치열한 자물쇠 싸움으로 흘러갈 것으로 점쳐진다.

KT에게 ‘통신사 라이벌’인 LG는 오래도록 까다로운 상대였다. 2014년 창단 후 통산 전적 73승2무106패(승률 0.408)에 머물렀다. 정규리그 6위로 가을야구 문턱서 좌절한 지난해 역시 5승11패로 크게 밀렸다. 포스트시즌 기억마저 좋지 않다. 2023년 한국시리즈와 2024년 준플레이오프에서 모두 LG를 넘지 못했다. 중요한 길목마다 앞을 가로막은 셈이다.

올해 출발은 다르다. KT는 올 시즌 LG와의 첫 5차례 맞대결에서 4승1패로 앞섰다. 예년과 비교하면 눈에 띄는 변화다. 이강철 KT 감독도 “지난해였다면 그냥 내줬을 경기인데, 그런 순간들을 이겨내는 힘이 생겼다”고 짚은 바 있다. ‘천적’ 관계를 청산할 기회가 온 만큼 이번 시리즈는 쐐기를 박을 기회다.

사진=LG 트윈스 제공

‘스파크’가 감지된다. LG도 그냥 넘길 수 없는 3연전일 터. 시즌 초부터 KT와 순위표 상단에서 부딪히고 있는 만큼 선두 수성은 물론, 올 시즌 맞대결 열세에서 벗어나는 게 급선무다. 국가대표 좌완이자 올 시즌 마무리로 변신한 손주영도 “(이번 원정에서) 위닝시리즈를 해야 하지 않겠나. KT 상대로 고전했던 기운을 한번 바꿔보겠다”고 각오를 다졌다.

결국 관건은 후반이다. 올 시즌 앞선 5차례 맞대결부터 접전의 연속이었다. 4경기가 1점 차 승부였고, 나머지 한 경기 역시 4점 차였다. 작은 균열 하나가 승패를 가르는 만큼 벤치의 움직임도 기민했다. KT는 시즌 평균 4.7명보다 많은 5.6명의 투수를 LG전에 기용했고, LG 역시 시즌 평균 5.1명을 웃도는 6명의 투수를 KT전에 투입했다. 평소보다 한 명가량 불펜을 더 꺼내든 셈이다. 이번 3연전 역시 후반 싸움의 비중이 클 수밖에 없다.

이 끝에 설 카드들의 어깨가 무겁다. KT에선 박영현이 앞장선다. 올 시즌 21경기 동안 패전 없이 3승 11세이브 평균자책점 2.96을 써냈다. 심지어 9회 등판에만 국한되지 않는다.

사진=KT 위즈 제공

이 감독은 승부처라고 판단할 시 박영현을 8회부터 올리는 데 망설임이 없다. 아웃카운트 4개 이상을 맡기며 승기를 굳힌다. 박영현의 멀티이닝 소화는 마무리임에도 벌써 8차례로 리그서 세 번째로 많다.



LG의 소방수는 선발로 활약했던 손주영이다. 당초 마무리였던 유영찬이 팔꿈치 부상으로 시즌을 조기 마감하면서 마무리로 자리를 옮긴 바 있다. 낯선 보직 속에서도 LG의 승전고를 지키는 데 힘을 보태며 연착륙 중이다. 손주영은 올 시즌 10경기서 1승 무패 8세이브 평균자책점 1.59를 써냈다. 피홈런과 블론세이브도 없다.

이번 시리즈가 중요한 이유는 더 있다. 박영현은 LG전 통산 평균자책점이 7.71로 좋지 않다. 손주영 역시 KT전 통산 성적이 부담스럽다. 마무리 전환 전 선발로 쌓은 기록이지만, KT 상대로 8경기서 1승5패 평균자책점 6.50에 그쳤다. 나란히 껄끄러운 상대 앞에 서게 될 두 선수의 뒷문 대결에 이목이 쏠린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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