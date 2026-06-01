[혁신·강소기업을 가다] 티비테크 유상술 회장, 자동차 유리 너머 신뢰를 설계하다

자동차 썬팅은 오랫동안 신차 출고 과정의 부가 서비스로 여겨졌다. 그러나 완성차 유통 구조 안에서 썬팅은 차량 인도 직전 소비자가 체감하는 마지막 품질 접점이다. 필름의 성능, 시공 품질, 가격의 투명성, 사후관리 체계가 모두 맞물려야 브랜드 신뢰가 완성된다. 티비테크애드는 이 마지막 접점을 단순 시공이 아닌 ‘품질 보증 플랫폼’으로 재정의해온 기업이다.

최근 경기도 남양주 진접에 있는 티비테크애드 본사를 찾았을 때 가장 먼저 눈에 들어온 것은 정돈된 조직 분위기였다. 직원들은 각자의 업무를 분주히 처리하면서도 서로 자연스럽게 호흡을 맞췄다. 사무실 분위기는 딱딱하지 않았다. 오랜 시간 손발을 맞춰온 가족 같은 조직이라는 인상이 강했다.

그 분위기는 점심시간에 더 선명했다. 유상술 회장의 배우자인 오정화 사장은 직원 식사 배식을 직접 도왔다. 별도 설명 없이도 회사가 구성원을 어떻게 대하는지 보여주는 장면이었다. 본사에는 직원 휴식공간은 물론 건강한 일상을 위한 헬스장과 골프연습장도 마련돼 있었다. 전국 시공망을 관리하는 회사답게 외부 파트너뿐 아니라 내부 구성원의 지속 가능성까지 챙기고 있었다.

유 회장 역시 회사 분위기와 닮아 있었다. 연륜은 묵직했지만 태도는 부드러웠다. 질문을 듣는 동안 차분했고, 답변은 서두르지 않았다. 업계의 구조적 문제를 말할 때는 단호했지만, 직원과 협력업체 이야기가 나오면 인자한 표정이 먼저 나왔다. 현장을 오래 지켜온 경영자의 무게감과 사람을 대하는 온기가 함께 느껴졌다.

유 회장은 티비테크애드를 “국내 완성차와 딜러 네트워크를 기반으로 전국 단위 B2B 썬팅 운영 인프라를 구축해온 회사”라고 규정했다. 그는 “업의 본질을 썬팅이 아니라 신뢰 구조의 설계로 본다”고 말했다. 품질, 가격, 사후관리를 통합하지 못하면 썬팅은 언제든 소비자 불만과 브랜드 리스크로 바뀔 수 있다는 판단이다.

티비테크애드의 역할은 현대·기아 신차 썬팅 사업에서 구체적으로 드러난다. 회사는 딜러사 납품부터 전국 시공점 배정, 품질 관리, 고객 응대 프로세스 설계까지 전 과정에 관여한다. 연간 취급 규모는 약 110만~120만대다. 전국 2200여 곳의 시공점에 하루 평균 약 2대의 차량이 배정되는 구조다. 단순 물량 배분이 아니라 전국 단위 품질을 통제하는 운영 능력이 핵심이다.

유 회장은 “신차 고객은 차량을 인도받는 마지막 순간의 경험을 브랜드로 기억한다”고 말했다. 실제 신차 썬팅은 고객이 시공점과 직접 협의하기보다 차량 영업사원이 상품과 일정을 조율하는 경우가 많다. 소비자는 복잡한 의사결정보다 믿을 수 있는 브랜드 필름과 균일한 인도 경험을 기대한다. 티비테크애드는 이 기대를 표준화된 운영 체계로 흡수한다.

이를 위해 회사는 신차 출시 전 기술연구소에서 차종별 작업 난점을 먼저 파악한다. 유리 곡률, 선루프 구조, 내장재 간섭, 필름 특성에 따른 시공 리스크를 검토하고 대책을 세운 뒤 시공점 교육에 반영한다. 차량 인도 단계에서는 ‘LAST STEP CARE SERVICE’를 통해 최종 고객 만족도를 높이는 데 초점을 맞춘다. 유 회장은 “전국 어디서든 동일한 품질, 동일한 인도 경험을 제공하는 것이 목표”라고 했다.

티비테크애드의 경쟁력은 협력 시공점과의 관계에서도 나타난다. 회사는 고객사 결제일을 기다리지 않고 시공 대금을 먼저 지급한다. 중소 시공점 입장에서는 현금 흐름이 곧 생존력이다. 대금 지급이 늦어지면 장비 투자와 인력 유지가 어려워지고, 이는 품질 저하로 이어질 수 있다. 티비테크애드는 이 연결고리를 끊기 위해 결제일을 앞당기는 구조를 운영해왔다. 고가 장비 구입 지원 제도와 시공점 전용 단체보험도 같은 맥락이다.

유 회장은 “파트너가 안정돼야 품질도 안정된다”고 말했다. 이는 단순한 상생 구호가 아니다. 썬팅은 필름 원가만으로 설명되지 않는 서비스 산업이다. 인건비, 임대료, 교육비, 재시공 리스크가 모두 가격과 품질에 반영된다. 시공점이 과도한 가격 경쟁에 내몰리면 품질을 유지할 여력이 줄어든다. 결국 소비자 보호는 협력업체의 지속 가능성과 맞닿아 있다.

전국 시공망의 품질 편차는 이 산업의 가장 큰 난제다. 시공점 수가 많다는 것은 강점이면서 동시에 리스크다. 티비테크애드는 품질 편차를 줄이기 위해 사전 예방과 사후 관리 체계를 병행한다. 온라인 교육 시스템을 구축해 의무 이수를 운영하고, 시공 난도가 높은 필름은 별도 오프라인 교육을 진행한다. 신차 출시 시에는 차종별 기술 교육을 실시하고, ‘틴팅 프로 LEVEL제’로 시공점의 자발적 실력 향상을 유도한다.

문제가 발생하면 즉시 퇴출보다 개선 절차를 우선한다. 계도, 재교육, 개선 조치, 필요 시 계약 해지까지 단계적으로 대응한다. 유 회장은 “파트너 수를 늘리는 것보다 기준에 못 미치는 시공점을 정리하는 결정이 더 어렵고 중요하다”고 말했다. 품질 관리가 선언이 아니라 운영 규율의 문제라는 뜻이다.

품질은 수치로도 관리된다. 회사는 시공 후 기포와 들뜸 발생률, 사후관리 요청률, 재시공 비율 등을 정기적으로 집계한다. 현재 연간 하자·불만 발생 건수는 8~10건 수준이며, 불량률은 0.001% 안팎으로 관리되고 있다는 설명이다. 2026년 현재까지는 불량 발생이 없다고 한다. 유 회장은 “국내 소비자는 세계적으로도 시공 품질 기준이 매우 높다”며 “미세한 먼지 유입까지 클레임이 되는 만큼 단순 수치뿐 아니라 고객이 실제 운행 중 느끼는 불편까지 함께 본다”고 말했다.

유 회장은 국내 썬팅 시장의 구조적 문제로 정보 비대칭, 사후관리 책임 소재의 불명확성, 가격 구조에 대한 오해를 꼽았다. 시장에는 많은 브랜드가 있지만 소비자가 자외선 차단율, 가시광선 투과율, 총태양에너지차단율 등을 직접 검증하기 어렵다. 문제가 생겼을 때 제조사, 유통사, 시공점 중 누가 책임져야 하는지도 불명확한 경우가 많다.

유 회장은 “소비자가 정보가 아니라 불안에 돈을 내는 구조가 여전히 남아 있다”고 지적했다. 티비테크애드가 정찰제와 표준화 모델을 강조하는 이유도 여기에 있다. 정찰제는 가격을 획일화하자는 뜻이 아니다. 적정 가격과 서비스 기준을 함께 제시해 과도한 가격 경쟁이 품질 저하로 이어지는 것을 막겠다는 취지다. 회사는 제공 필름의 성능을 제3 시험연구소에 의뢰해 확인하고, TSER(총태양에너지차단율·열 차단 성능), VLT(가시광선투과율·시야 확보와 관련된 밝기 수치), 보증 기간, 컬러 특성 등을 소비자에게 안내한다.

전기차 확산은 썬팅 시장의 기술 기준도 바꾸고 있다. 과거 썬팅이 햇빛 차단과 사생활 보호 중심이었다면, 전기차 시대에는 열관리와 전파 간섭이 중요해졌다. 실내 온도 관리는 배터리 효율과 주행거리 체감에 영향을 준다. GPS(위성항법장치), 하이패스, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 전장 장비가 늘어나면서 금속 성분 필름의 전파 간섭 여부도 필름 선택 기준이 됐다. 파노라믹 선루프 확대는 시공 난도와 단가를 동시에 높였다.

유 회장은 “전기차 오너들은 정보 탐색 수준이 높고 성능 수치 기반으로 구매한다”며 “감성 마케팅보다 데이터와 기술 역량이 중요한 시장으로 바뀌고 있다”고 말했다. 이는 티비테크애드가 데이터 기반 품질 관리에 무게를 두는 이유이기도 하다. 전국 시공 데이터를 축적하고 분석하면 단순 시공망은 품질 보증 플랫폼으로 전환될 수 있다. 유 회장은 “앞으로의 경쟁 우위는 규모가 아니라 신뢰 데이터에서 나온다”고 했다.

회사의 다음 성장축은 중고차 애프터마켓이다. 신차 시장이 정체되는 동안 중고차 거래량과 차량 상태 개선 수요는 꾸준히 늘고 있다. 썬팅 교체는 중고차 상품성을 높이는 대표적인 관리 영역이다. 티비테크애드는 붕붕마켓과의 협업을 통해 신차 중심으로 구축해온 운영 역량을 중고차 시장으로 확장하려 한다. 전국 시공망과 표준화된 가격·품질 체계를 중고차 플랫폼과 연결하면 소비자 접점은 크게 넓어진다.

유 회장이 반복해서 강조한 단어는 ‘책임’이었다. 가격을 책임지고, 품질을 책임지고, 시공점을 책임지고, 문제가 생기면 끝까지 사후관리를 책임진다는 의미다. 그가 말하는 혁신은 거창한 기술 구호보다 산업의 낡은 관행을 바로잡는 운영 설계에 가깝다. 결제일을 지키고, 데이터를 쌓고, 기준을 만들고, 문제가 생기면 회피하지 않는 것이다. 오래된 산업일수록 이런 기본이 경쟁력이 된다.

자동차 유리 한 장은 작지만, 그 너머에는 완성차 브랜드와 딜러, 시공점, 소비자의 신뢰가 연결돼 있다. 티비테크애드는 이 접점을 표준화하고 데이터화해 썬팅을 단순 시공에서 품질 보증 플랫폼으로 확장하고 있다. 남양주 진접 본사에서 본 안정된 조직 문화와 협력사를 배려하는 결제 원칙, 전국 시공망을 관리하는 운영 체계는 모두 같은 방향을 가리켰다. 자동차 유리 너머 신뢰를 설계하는 회사. 티비테크애드가 혁신강소기업으로 주목받는 이유다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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