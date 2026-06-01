한국컴패션, 케냐 식수 지원 위한 ‘2026 위라클워크’ 마무리…후원금 1억 원 전달 예정

사진=한국컴패션

한국컴패션이 지난 5월 30일 서울 마포구 상암 평화의공원에서 진행한 걷기 나눔 행사 ‘2026 위라클워크’를 성공적으로 마쳤다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 크리에이터 박위가 주도해 온 나눔 캠페인 ‘위라클워크’의 일환으로 한국컴패션과 체리 기부 플랫폼이 함께 참여해 케냐 지역 어린이들의 식수 환경 개선을 위한 기금 마련에 나섰다.

행사 당일에는 1600여 명이 참여해 평화광장에서 하늘공원, 노을공원으로 이어지는 약 7km 구간을 함께 걸었다. 코스는 케냐 어린이들이 깨끗한 물을 얻기 위해 매일 이동하는 평균 거리를 반영해 기획됐다.

사진=한국컴패션

특히 이번 행사는 장애 유무와 관계없이 누구나 참여할 수 있는 배리어 프리 방식으로 운영됐다. 현장에서는 휠체어 이용자와 유아차를 동반한 가족들도 함께 걸으며 나눔의 의미를 나눴다.

걷기 행사 외에도 참가자들을 위한 체험 프로그램과 이벤트가 진행됐으며, 축하 공연을 통해 현장 분위기를 더했다. 행사 사회는 개그맨 김기리가 맡았으며 가수 범키와 아넌딜라이트, 댄서 바타, 드러머 리노 등이 무대에 올랐다.

이번 행사를 통해 조성된 후원금은 총 1억 원으로 케냐 지역 5개 컴패션 어린이센터의 식수 인프라 구축과 위생 교육 지원에 사용될 예정이다.

한국컴패션 서정인 대표는 “참가자들의 따뜻한 마음이 케냐 어린이들의 삶에 실질적인 변화를 만드는 출발점이 되길 바란다”며 “앞으로도 전 세계 어린이들을 위한 다양한 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 한국컴패션은 전 세계 29개국 어린이들을 대상으로 교육과 보건, 정서 지원 등을 제공하는 국제어린이양육기구로, 국내에서는 약 14만 명의 어린이가 한국 후원자들의 지원을 받고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]