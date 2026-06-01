티젠, 새콤달콤한 여름의 맛 ‘콤부차 블루베리’ 롯데마트 단독 출시

티젠 ‘콤부차 블루베리’ .사진 제공=티젠(TEAZEN)

건강음료 전문기업 티젠이 '콤부차 블루베리'를 롯데마트 단독으로 선보였다고 1일 밝혔다.

여름 대표 제철 과일인 블루베리의 새콤달콤한 풍미와 청량한 탄산감을 가득 담은 ‘티젠 콤부차 블루베리’는 타임지가 선정한 세계 10대 슈퍼푸드인 블루베리를 활용한 제품으로 세계 블루베리 생산량 1위인 미국산 블루베리 농축 분말을 사용해 풍부한 맛과 향을 살린 것이 특징이다. 싱그러운 블루베리의 달콤새콤한 풍미에 콤부차 특유의 청량감을 더해 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 맛도 좋고 영양도 풍부한 블루베리는 항산화 성분인 안토시아닌과 비타민, 미네랄 등을 함유하고 있다.

당류는 빼고 칼로리는 1스틱당 15kcal로 낮아 당, 칼로리 걱정 없이 가볍게 마실 수 있다. 또한 12종의 유산균과 유산균의 먹이인 프리바이오틱스도 들어있어 건강음료로서의 기능성도 살렸다. 특히 티젠 콤부차의 부드러운 탄산은 어느 음식에나 잘 어울려 탄산음료의 건강한 대체제로 즐길 수 있다. 찬물에도 잘 녹는 분말 스틱형 제품이라 언제 어디서나 간편하게 섭취 가능하다고 브랜드 측은 전했다.

이번 신제품 패키지는 한국적인 미를 담은 홀로그램 디자인을 적용해 감각적인 분위기를 더했고 올해부터 새로운 티젠 콤부차 광고 모델로 발탁된 트와이스(TWICE) 멤버 정연이 모델로 나섰다. 티젠은 9인 9색의 매력을 가진 트와이스 멤버들을 다양한 콤부차 플레이버와 1:1 매칭한 새로운 패키지 디자인을 선보이고 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

롯데마트 김현묵 MD는 “여름 음료 시장 성수기를 맞아 건강과 맛을 동시에 고려하는 고객 트렌드에 맞춰 티젠 콤부차 블루베리를 롯데마트 단독으로 선보이게 됐다”며 “제품 출시를 기념해 고객들이 보다 합리적인 가격으로 경험할 수 있도록 최대 혜택가 프로모션도 함께 진행할 예정”이라고 말했다.

발효 건강음료 콤부차 대표 브랜드인 티젠은 녹차, 홍차, 허브차 등 다양한 기능성 차 노하우를 기반으로 2019년 국내 최초 분말 스틱형 콤부차를 선보였다. 저칼로리에 당류는 없애고 12종의 유산균을 함유한 티젠 콤부차는 개별 포장된 스틱형 제품으로 언제 어디서나 간편하게 타 먹을 수 있다는 점에서 국내외 소비자들에게 호평받고 있다.

이번 신제품 출시로 티젠은 레몬, 피치, 파인애플, 매실, 스트로베리키위, 요구르트 등 총 17가지 분말 스틱형 콤부차 제품 라인업을 갖추게 되었다. 티젠의 다양한 콤부차는 네이버 브랜드스토어를 비롯해 쿠팡, 올리브영, 코스트코, 마켓컬리 등 다양한 온오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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