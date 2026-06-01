[단독] ‘입대’ 이재욱, 군백기는 없다…‘닥터 섬보이’ 이어 새 앨범 발표

배우 이재욱. 뉴시스 제공

지난달 입대한 배우 이재욱이 깜짝 신곡 발표로 팬들의 아쉬움을 달랜다.

1일 세계비즈앤스포츠월드 취재에 따르면 이재욱이 오는 11일 새 앨범을 발표한다. 지난 18일 훈련소에 입소한 이재욱은 군사 훈련 이후 육군으로 복무할 예정이다. 군 복무에 돌입하며 공백기를 가지게 됐지만, 미리 촬영해둔 작품과 음원 발표 등으로 꽉 찬 활약을 이어갈 전망이다.

반전 가창력으로 화제를 모은 이재욱의 선물 같은 신곡 발표다. 2024년 KBS2 ‘더 시즌즈-지코의 아티스트’에 출연한 이재욱은 MC 지코와 프라이머리의 ‘자니’로 듀엣무대를 장식해 감탄을 자아냈다. 박재정의 ‘헤어지자 말해요’로 선보인 반전 가창력도 화제를 불러일으켰다. 이후 글로벌 팬미팅 등을 통해서도 가창력이 돋보이는 무대를 선보인 바 있다.

한편, 새 앨범 발표에 앞서 오늘(1일) 첫 방송되는 ‘닥터 섬보이’로 안방극장에 복귀한다. 지니 TV 오리지널 드라마 ‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 ‘편동도’에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은)가 그리는 메디컬 고립 로맨틱 코미디물이다. ‘열혈사제’ 이명우 감독의 차기작으로 기대를 모으고 있다.

극 중 이재욱은 외딴 섬마을에 배치된 불운의 공중보건의사 도지의 역을 맡는다. 대학병원 성형외과 전문의 출신의 도지의는 섬과 바다에 대한 트라우마로 인해 가장 피하고 싶었던 편동도에서 공중보건의사로 근무하게 되면서 인생에 큰 전환점을 맞는 인물이다. 처음 의사 역에 도전하는 이재욱의 캐릭터 변신에도 기대가 모인다.



정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]