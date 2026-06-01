비앤비 인더스트리, 배우앤배움EnM·씨앤씨스쿨 전략적 통합…“배우 산업 성장구조 확장”

사진=비앤비인더스트리 제공

비앤비 인더스트리(BNB INDUSTRY)가 운영하는 배우 전문 교육 브랜드 배우앤배움EnM과 씨앤에이(CNA) 에이전시의 씨앤씨 스쿨(CNC SCHOOL)이 전략적 사업 통합 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

양사의 전략적 통합은 국내 배우 교육·캐스팅·매니지먼트 시장이 단순 교육 중심에서 산업 연계형 성장 구조로 전환되는 흐름을 보여주는 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.



양사는 이날부터 방송연기 교육사업 및 캐스팅 연계 시스템을 통합 운영하기로 공식 합의했다. 배우앤배움 브랜드를 중심으로 교육·캐스팅·매니지먼트·콘텐츠 제작이 유기적으로 연결되는 차세대 배우 IP 육성 시스템을 본격화한다는 복안이다.

단순한 대형 아카데미 간 결합을 넘어 국내 배우 교육 시장과 캐스팅 에이전시 시장을 대표해온 두 핵심 플레이어가 하나의 전략적 구조 안에서 결합했다는 점에서 주목된다.

배우앤배움은 국내 최초로 조·단역 양성 중심의 구조를 넘어 실제 작품을 이끌어갈 수 있는 주연 배우와 글로벌 아티스트까지 육성·배출하는 시스템을 구축해온 브랜드다. 씨앤씨 스쿨 역시 현장 중심의 캐스팅 네트워크와 배우 육성 구조를 기반으로 업계에서 높은 영향력을 쌓아왔다.

비앤비 인더스트리 임채홍 의장은 이번 전략적 통합에 대해 “단순한 대형 아카데미 간 결합이 아니라, 배우 산업의 성장 구조를 확장하는 과정”이라고 평가했다.

이어 “배우앤배움이 구축해온 교육 시스템과 씨앤에이 에이전시가 보유한 현장 캐스팅 역량이 결합되면, 더 많은 신인 배우들이 실제 산업 안에서 성장할 수 있는 구조를 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.

또한 조훈연 대표에 대해서는 “최근 화제를 낳은 드라마 JTBC ‘옥씨부인전’, tvN ‘폭군의 셰프’ 등 캐스팅을 연이어 성공적으로 이끄는 등, 오랜 시간 수많은 신인을 현장과 연결하며 캐스팅 시장을 깊이 이해해온 인물”이라며 “그 과정에서 많은 배우가 성장하는 모습을 지켜봐 온 만큼, 이번 통합이 시장 안에서 의미 있는 시너지를 만들어낼 것으로 확신한다”고 신뢰를 드러냈다.

조 대표 역시 “배우앤배움은 단순히 단역이나 조연 데뷔에 머무르는 것이 아니라, 실제 작품을 이끌어갈 수 있는 주연 배우를 만들어내는 구조를 갖추고 있다는 점이 굉장히 인상적이었다”며 “교육 이후 캐스팅부터 브랜딩, 매니지먼트, 콘텐츠 제작까지 연결되는 구조 안에서 신인 배우들이 훨씬 더 큰 가능성을 가질 것으로 판단했다. 이번 통합은 엔터테인먼트 산업과 긴밀하게 연결되는 변화의 출발점이 될 것”이라고 강한 기대감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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