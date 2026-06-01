배우 기은세가 '돌싱'(돌아온 싱글)이라는 표현에 대한 생각을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '아옳이'에는 '아옳이 X 임블리 X 기은세 돌싱토크'라는 제목의 영상이 올라왔다.

배우 기은세(오른쪽)가 '돌싱'이라는 표현에 대한 생각을 밝혔다. 유튜브 채널 '아옳이' 캡처

영상에서 기은세는 자신에게 따라붙는 '돌싱'이라는 표현에 대해 "돌싱이라는 말이 너무 싫다. 무슨 돌고래도 아니고"라고 말했다.

이어 "돌아온 싱글이라는 뜻 자체가 나쁘다고 생각하지는 않지만, 이름 앞에 계속 붙는 건 기분이 좋지 않다. 내 이름은 기은세다"라고 했다.

기은세는 이혼을 바라보는 사회적 시선에 대해서도 언급했다. 그는 "시대가 많이 변했다. 이혼이 흠이 되는 시대는 아니라고 생각한다"며 "이혼했다고 실패한 인생인가? 대학을 못 가면 실패한 인생인가? 남들이 정해놓은 기준에 얽매일 필요는 없다"고 말했다.

이혼 후 달라진 이상형에 대한 질문에는 "모든 이별을 겪고 나면 이전 상대에게서 내가 부족했던 부분을 다음 사람에게 기대하게 되는 것 같다. 그래서 이런 게 있으면 좋겠다는 이상향이 완전히 달라진다"고 답했다.

이어 "요즘 드는 생각인데 적당한 게 제일 어려운 것 같다. 모든 게 다 적당했으면 좋겠는데, 세상에는 늘 과하거나 부족하거나 둘 중 하나인 경우가 많다"고 했다.

그러면서 "이게 너무 많으니까 이걸 참고 갈 수 있을까, 혹은 너무 없는 상태에서도 살아봤지만 결국 그건 좋지 않더라는 생각이 든다"며 "결국 내가 원하는 건 어떤 게 조금 부족하더라도 그게 내 선에서 뭐든 적당하면 좋다"고 말했다.

기은세는 2012년 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 이혼했다.

<뉴시스>

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