K-컬처와 첨단기술…‘제2회 MCT페스티벌’ 19일부터 개최

[사진제공=MCT 페스티벌 조직위원회]

K-컬처와 첨단기술을 담은 도시 축제 MCT 페스티벌이 열린다. 첨단 과학기술과 문화예술의 융합을 주제로 해 글로벌 담론은 물론이고 다양한 체험행사가 마련돼 시민들에게 즐길거리를 안길 예정이다.

‘2026 제2회 MCT 페스티벌’이 오는 19일부터 21일까지 3일간 코엑스 마곡, 마곡광장, 마곡중앙대로 일대에서 열린다. 서울을 대표하는 R&D 혁신 클러스터인 마곡 지역의 문화, 자연이 공존하는 도시공간의 기능과 어우러져 첨단 과학기술과 문화예술의 융합을 통해 글로벌 미래 담론을 제시한다.



행사는 서울식물원, LG아트센터, 마곡광장과 연결된 공간에서 진행되며 다양한 체험공간과 공연이 마련된다. AI, 바이오, IT 등 마곡 지역의 산업 인프라를 바탕으로 기술과 콘텐츠, 브랜드를 시민 경험과 연결하는 방식으로 구성된다.

축제 첫날인 19일에는 코엑스 마곡에서 개막식과 함께 컨퍼런스가 열린다. K-컬처, 과학과 예술을 하나의 맥락에서 조망하는 ‘다시 잇기와 어울림’(Re-coding & Resonance)을 주제로 진행된다. 개막식에 이어 K-컬처와 K-테크의 어울림이 만드는 미래, AI와 이어지는 삶을 주제로 한 세션이 진행된다. 각 분야 연구, 전문가들이 참여해 가까운 미래에 도래하는 첨단 기술과 인간 삶의 유기적 관계를 통해 K-컬처와 우리 삶의 미래를 형상화하고 제시한다.

20~21일에는 코엑스 광장 일대에서 책 읽는 마곡, 사진·영상 전시, 미래 기술 놀이터, 브랜드존, 음식장터 & 플리마켓, K-문화체험 등 현장 참여형 프로그램이 마련돼 축제를 찾은 시민들에게 다양한 경험을 선사한다.

이틀간 오후 7시부터는 마곡중앙대로에서 열정의 무대가 펼쳐진다. 한국음악저작권협회와 특별기획하는 이번 공연은 인기 가수들과 K-팝 그룹이 무대에 오른다. 동시간대 마곡광장에서는 미디어 아트쇼가 펼쳐진다.

김용구 조직위원장은 “‘2026 제2회 MCT 페스티벌’은 지역 주민 뿐만 아니라 다른 지역에서도 방문이 용이한 교통입지를 지닌 마곡에서 열리는 젊은 축제”라며 “다양한 체험을 통한 경험의 확장, 다양한 미래 기술을 체험하며 감각의 충전, 그리고 한여름 밤의 열정을 느끼며 기술과 문화가 살아 숨쉬는 도시 마곡의 매력과 정취에 매료될 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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