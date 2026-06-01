댕냥이 ‘만성장병증’ 아세요?… 우리와, 식이관리 캠페인 전개

우리와 브이오엠 알엑스가 전개하는 ‘만성장병증 식이관리 캠페인’ 포스터. 우리와 제공

“반려동물 보호자의 식이관리가 만성장병증을 고칠 수 있어요!”

토종 펫푸드 기업 우리와의 처방식 브랜드 브이오엠 알엑스(V.O.M RX)가 전국 동물병원을 대상으로 ‘만성장병증 식이관리 캠페인’을 진행한다고 1일 밝혔다.

만성장병증은 구토나 설사 등 소화기 증상이 3주 이상 지속되는 반려동물 소화기 질환이다. 식이 관리만으로도 증상 개선이 가능한 질병이지만 보호자의 낮은 이해도 등으로 임상 현장에서 치료가 쉽지 않은 경우가 많다.

이에 브이오엠 알엑스는 캠페인 동참 동물병원에 소화기 질환 진단 툴 및 식이처방 가이드, 보호자용 식이관리 교육 자료, 만성장병증 관리용 사료인 ‘독 가스트로인테스티널 로우펫 하이포알러제닉 G/H’ 샘플 키트를 무상 제공하기로 했다. 캠페인 신청은 병원 내 전자차트 시스템(인투벳, PMS, eFriends) 등에서 할 수 있다.

브랜드의 책임 책임수의사는 “만성장병증은 보호자의 꾸준한 식이 관리와 이해가 치료 과정에서 매우 중요한 질환”이라며 “수의사와 보호자에게 실질적인 도움이 되는 교육 자료와 솔루션으로 반려동물의 건강한 삶에 기여하겠다”고 말했다.

브이오엠 알엑스의 전 제품은 국내 주요 수의과대학의 임상 연구를 기반으로 개발된 EBM 멀티 기능 처방식이다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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