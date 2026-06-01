현대차 차박원정대, 이경규 합류…월드컵 선전 위한 원정 응원 간다

차박원정대의 원정대장 이경규가 현대차 아이오닉6 앞에서 제작진과 대화하고 있다. 현대차 제공

현대자동차가 월드컵 현장에 방송인 이경규를 중심으로 한 원정대를 꾸려 내보낸다. 이와 함께 유튜브 채널을 통해 관련 영상 콘텐츠를 공개해 뜨거운 관심을 불러 일으킬 전망이다.

현대차는 FIFA 월드컵 2026을 맞아 현장의 열기와 감동을 전하기 위해 이경규와 함께하는 디지털 콘텐츠 ‘차박원정대 with 현대자동차’(차박원정대)를 공개할 예정이라고 1일 밝혔다.

이번 차박원정대는 원정대장 이경규를 중심으로 은퇴한 레전드 축구선수 및 유소년 축구선수를 비롯해 FIFA 월드컵 2026 기념 시승 이벤트에서 선발된 이들까지 총 11명으로 구성했다.

FIFA 월드컵 2026 공식 파트너이기도 한 현대차는 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)’의 하나로 이번 콘텐츠를 통해 국가대표팀에 대한 응원뿐만 아니라 대표팀과 현대차가 공유하는 미래를 향한 끊임없는 도전정신과 비전을 유쾌하게 전달할 계획이다.

차박원정대는 1일 오후 6시에 공개 예정인 첫 번째 콘텐츠를 포함해 총 5편을 연달아 선보인다. 이경규 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개되며 현대차 공식 유튜브 채널에는 주요 장면만 담은 숏폼 형태로 선보인다.

첫 번째 콘텐츠는 원정대 출범 과정을 보여주며 시청자들에게 현대차 월드컵 캠페인에 담긴 의미와 국가대표팀 선전에 대한 기대감 및 응원 메시지를 전달한다. 이어지는 콘텐츠는 원정대의 발대식부터 국가대표팀 경기 직관 모습까지 담아 생생한 현장 분위기를 전달한다.

축구 국가대표팀 주장인 손흥민 선수가 현대차 아이오닉9 앞에서 기념 촬영을 하며 활짝 웃고 있다. 현대차 제공

무엇보다 이번 차박원정대는 현대차의 글로벌 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수를 찾아가는 단독 인터뷰 콘텐츠도 공개한다. 손흥민 선수의 월드컵 각오 및 다짐, 대한민국 축구의 미래인 유소년 선수들에 대한 응원 메시지 등이 나온다.

현대차 관계자는 “누구보다 월드컵에 진심인 방송인 이경규 씨와 축구 레전드, 시승 고객들이 함께 모여 응원하는 모습을 통해 대한민국 축구 국가대표팀의 선전에 대한 전 국민의 기대와 염원을 전달할 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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