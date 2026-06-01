‘역주행 신화’ 엔플라잉, ‘환절기’로 정주행 쏜다

밴드 엔플라잉(N.Flying)이 ‘환절기’로 정주행을 잇는다.

엔플라잉은 오는 2일 새 디지털 싱글 ‘환절기 (換節期)’를 발매한다. 지난해 완전체 컴백과 정규 2집 ‘Everlasting’(에버래스팅) 발매, 대규모 월드투어 등을 통해 엔플라잉의 이름을 다시금 각인시킨 만큼, 오랜만의 신곡 ‘환절기 (換節期)’를 기대할 수밖에 없는 이유 세 가지를 짚어봤다.

◆ 1년 만의 신곡…역주행 이어 정주행 예감

신곡 ‘환절기 (換節期)’는 엔플라잉이 정규 2집 이후 약 1년 만에 발매하는 신곡이다. 최근 엔플라잉은 5년 전 발매된 ‘Flashback’(플래시백)의 차트 역주행으로 화제를 모은 엔플라잉이 새롭게 선보일 음악에도 자연스럽게 관심이 집중되고 있다. 엔플라잉의 음악과 감성에 대한 대중의 기대가 어느 때보다 높아진 가운데, 배턴을 이어받을 신곡에 이목이 쏠린다.

◆누구나 공감할 환절기 감성

‘환절기 (換節期)’는 극적인 코드 전개가 돋보이며, 드럼과 기타를 중심으로 신시사이저와 스트링이 섬세하게 어우러진 팝 록 장르의 곡이다. 매일이 반복돼 건조해져 버린 일상에 새로운 사랑과 새로운 일들, 나를 설레게 하는 모든 것들이 찾아오길 바라는 마음을 담았다. 이러한 마음을 누구나 겪는 환절기라는 보편적 소재로 풀어내며 리스너들의 폭넓은 공감을 유도한다.

그간 앨범 대다수의 곡을 직접 작업하며 엔플라잉 특유의 감성을 구축해 온 이승협이 이번에도 작사, 작곡에 참여했다. 더불어 엔플라잉은 처음으로 공동 프로듀서로 이름을 올리며 팀의 색깔을 더욱 선명하게 담아냈다.

◆ 여름 전국투어 예고…믿고 듣는 라이브 기대

라이브에게 극대화될 엔플라잉의 강점에 기대가 모인다. 엔플라잉은 최근 데뷔 후 첫 전국투어 ‘&CON5 : into REM’(엔콘5 : 인투 렘) 개최를 예고했다. 오는 7월 31일~8월 2일 서울 티켓링크 라이브 아레나를 시작으로 대구, 부산, 광주를 차례로 찾는다. 공연명 ‘into REM’은 깊은 잠 속 생생한 꿈을 꾸는 REM(Rapid Eye Movement) 수면 단계에서 착안하여, 관객과 함께 현실의 제약을 벗어나 엔플라잉이 그리는 꿈과 환상을 공유하겠다는 의미를 담았다. 아름다운 꿈의 기억이 일상을 다시 살아갈 힘이 되듯, 엔플라잉은 이번 공연을 스트레스와 복잡한 감정에서 벗어나 마음을 환기하고 새로운 에너지를 얻는 시간으로 만들어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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