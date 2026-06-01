타이어뱅크가 선택한 소방히어로 50번째 주인공은 누구?

소방히어로 50번째 주인공으로 선정된 조훈민 소방교가 지난 5월 29일 경북 안동시 풍산읍 풍산119 안전센터에서 감사장 전달식을 마친 후 포즈를 취하고 있다. 타이어뱅크 제공

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크가 한국노총 산하 전국소방안전 공무원 노동조합과 함께 소방히어로의 50번째 주인공을 선정했다.

1일 타이어뱅크에 따르면 50번째 소방히어로로 선정된 경북 안동소방서 풍산119안전센터의 조훈민 소방교는 지난 5월 29일 경북 안동시 풍산읍에 있는 풍산119안전센터에서 동료 소방관들과 전국소방안전노조 경북 위원장, 타이어뱅크 관계자 등이 참석한 가운데 감사장을 전달받았다.

조 소방교는 임관 후 재난재해 현장 곳곳을 누비며 국민의 생명과 재산권 보호에 앞장서 소방공무원의 위상을 높여왔다. 특히 최근 몇 년 사이 잇달아 발생한 대형 산불 현장에서 환자 이송, 화재 확산 방지 등의 역할을 해내며 주민 피해를 최소화 하는데 기여했다. 또 평소 지역 주민과 학생, 공공기관 관계자 등과 지속적으로 교류한 점을 높이 평가 받았다.

조 소방교는 “소방히어로에 선정 돼 부끄럽지만 큰 영광으로 생각한다”며 “앞으로도 국민의 안전을 지키는데 최선을 다하는 소방공무원이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

타이어뱅크 관계자는 “소방히어로 선정을 진심으로 축하한다”며 “앞으로도 재난 현장 최일선에서 국민을 위해 최선을 다해주시길 부탁드린다”며 감사의 마음을 전했다.

타이어뱅크는 ESG경영활동의 일환으로 전국 소방안전 공무원 노동조합과 업무협약을 맺어 매월 전국의 소방관들을 대상으로 50여명째 소방히어로를 선정해 발표하고 있다. 묵묵히 목숨을 걸 수밖에 없는 치열한 현장에서 뛰는 소방공무원들을 선정해 히어로란 명칭과 함께 감사장을 전달하는 타이어뱅크의 노력에 많은 이들이 공감을 표시하고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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