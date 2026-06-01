신혜선♥공명, 사랑도 일도 지켰다…‘은밀한 감사’ 완벽한 해피엔딩

은밀한 감사 방송화면.

해무그룹을 둘러싼 치열한 승계 전쟁부터 관계 역전 로맨스까지, ‘은밀한 감사’가 마지막까지 빈틈없는 전개로 유종의 미를 거뒀다. 위기를 돌파한 감사 3팀의 성장과 주인아(신혜선 분)·노기준(공명 분)의 해피엔딩이 어우러지며 시청자들에게 웃음과 설렘, 통쾌한 카타르시스를 동시에 안겼다.

tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’는 지난 31일 방송된 최종회를 끝으로 대장정의 막을 내렸다. 극 중 주인아와 노기준은 수많은 위기를 함께 넘어서며 서로를 향한 신뢰와 사랑을 더욱 단단히 다졌고, 평범한 일상의 소중함을 깨달으며 인생의 새로운 챕터를 열었다. 여기에 감사실 독립이라는 결실까지 이뤄낸 감사 3팀의 활약이 더해지며 따뜻한 여운을 남겼다

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최종회에서는 해무그룹 매각을 막기 위한 마지막 승부가 펼쳐졌다. 주인아와 노기준은 물론 감사 3팀 모두가 총력전에 나선 가운데, 계획의 핵심 인물이었던 전재열(김재욱 분)이 한발 물러서는 듯한 모습을 보이며 긴장감을 높였다.

그러나 노기준은 포기하지 않았다. 그는 직접 전재열을 찾아가 과거 취임식에서 그가 남겼던 “해본 일보다 하지 않은 일이 더 후회로 남는다”는 말을 다시 꺼냈고, 진심 어린 설득 끝에 전재열의 마음을 움직이는 데 성공했다. 결국 전재열은 해무그룹을 지키기 위한 마지막 작전에 동참하며 반격의 중심에 섰다.

매각을 저지하기 위한 마지막 24시간은 숨 가쁘게 흘러갔다. 전재열은 이사진 설득에 나섰고, 주인아와 노기준, 감사 3팀 역시 흩어진 이사들을 찾아다니며 동분서주했다. 하지만 매각을 불과 3시간 앞두고 결정적인 표를 쥔 핵심 이사가 전성열(강상준 분) 측에 서면서 상황은 다시 절망적으로 변했다.

모두가 좌절하던 순간, 주인아는 전무태(전국환 분) 회장이 의결권을 가진 등기이사라는 사실을 떠올렸다. 전재열은 곧장 아버지를 찾아가 해무그룹을 지켜달라고 호소했고, 아들의 진심에 마음이 움직인 전무태는 결단을 내렸다. 결국 이 한 수가 승부를 뒤집었다.

해무그룹 매각안은 극적으로 무산됐고, 전성열의 대표이사 해임안까지 통과되면서 계약은 효력을 잃었다. 후회를 남기지 않겠다는 전재열의 결심과 끝까지 물러서지 않은 주인아, 노기준의 집념은 해무그룹을 위기에서 구해내며 짜릿한 카타르시스를 선사했다.

위기를 넘긴 해무그룹은 다시 안정을 되찾았다. 감사실은 독립 조직으로 새 출발에 나섰고, 감사 3팀 역시 변함없이 현장을 누비며 각종 사건 해결에 나섰다. 감사실을 떠나고 싶어 했던 노기준은 어느새 핵심 인재로 성장했고, 주인아는 여전히 감사실을 이끄는 중심축으로 자리했다.

주인아와 노기준의 로맨스도 따뜻한 결말을 맞았다. 결혼을 둘러싼 현실적인 고민과 가치관 차이로 갈등을 겪었지만, 결국 중요한 것은 형식이 아닌 서로라는 사실을 깨달았다. 승진 소식을 가장 먼저 노기준과 나누고 싶었던 주인아는 그의 빈자리를 실감한 뒤 직접 찾아가 자신의 진심을 전했다.

결혼이라는 제도가 아직은 낯설고 두렵지만, 기쁨과 슬픔을 함께 나누고 싶은 사람은 노기준뿐이라고 고백한 주인아. 이에 노기준은 “함께 해요. 어떤 삶이든”이라며 진심 어린 답을 건넸다. 이후 두 사람은 회사에서는 전무와 과장으로, 일상에서는 연인으로 서로의 곁을 지키며 행복한 미래를 그려갔다.

마지막 장면에서는 업무를 마친 두 사람이 손을 맞잡고 일상으로 향하는 모습이 담기며 완벽한 해피엔딩을 완성했다. ‘업무 모드 오프, 연애 모드 온’이라는 주인아의 말처럼, 두 사람은 가장 든든한 파트너이자 연인으로 새로운 일상을 시작했다.

한편 은밀한 감사는 국내를 넘어 해외에서도 뜨거운 반응을 얻었다. 일본 OTT 플랫폼 U-NEXT에서는 드라마 종합 랭킹 2위와 한류 아시아 드라마 1위를 기록하며 서비스 중인 CJ ENM 드라마 가운데 최고 성적을 거뒀다. 또한 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에서는 미주와 유럽, 오세아니아, 중동 등 103개국에서 3주 연속 주간 1위를 차지하며 글로벌 흥행작으로 자리매김했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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