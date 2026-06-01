'예비 아빠' 모드 김준호, 현실 육아에 진땀…“기술 있다”더니

미운 우리 새끼 방송화면.

김준호가 이번에는 ‘육아 초보’로 변신했다. 절친 황보라의 아들 우인이를 돌보며 현실 육아의 벽을 온몸으로 체감한 그는 예상치 못한 난관의 연속 속에서도 특유의 유쾌한 매력으로 웃음을 선사했다.

김준호는 지난 31일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 황보라의 아들 우인이를 3시간 동안 돌보는 육아 체험에 나섰다. 예비 아빠로서 실전 연습에 돌입한 김준호의 좌충우돌 하루가 시청자들의 이목을 집중시켰다.

이날 김준호는 평소 공룡을 좋아하는 우인이를 위해 공룡 의상까지 준비하며 의욕을 드러냈다. 하지만 화려한 계획과 달리 우인이는 낯선 모습에 깜짝 놀라 울음을 터뜨렸고, 김준호는 급히 의상을 벗어던진 채 진땀 나는 첫인사를 나눠야 했다. 이후 우인이가 마음을 열자 김준호는 반갑게 안아 올렸지만, 15kg에 달하는 아이의 무게에 당황하며 육아의 첫 관문부터 쉽지 않은 현실을 마주했다.

우인이와 가까워지기 위한 김준호의 노력은 계속됐다. 간식을 건네고 각종 개인기를 선보이며 친해지기를 시도했지만 번번이 관심을 끌지 못했다. 악어 인형까지 동원했지만 상황은 크게 달라지지 않았다.

그러던 중 우인이가 좋아하는 동요가 흘러나오자 김준호는 노래에 등장하는 동물들을 실감 나게 흉내 내며 분위기 반전에 성공했다. 온몸을 던진 동물 성대모사는 결국 우인이의 웃음을 이끌어냈고, 두 사람의 거리도 한층 가까워졌다.

이어 김준호는 미역을 활용한 촉감 놀이까지 준비하며 본격적인 육아에 나섰다. 넓은 매트 위에 따뜻한 물을 채우고 미역을 가득 풀어놓자 우인이 역시 신나게 놀이를 즐겼다. 하지만 즐거움도 잠시, 우인이가 매트를 벗어나 거실 곳곳을 누비며 미역 자국을 남기는 예상 밖의 상황이 벌어졌다. 순식간에 어질러진 집안 풍경에 김준호는 당황한 기색을 감추지 못했고, 이를 지켜보던 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.

이날 방송에서는 임원희와의 호흡도 눈길을 끌었다. 두 사람은 우인이를 돌보며 ‘육아 허당 형제’ 케미를 발산했다. 반복되는 까꿍 놀이에 지친 김준호가 잠시 쉬는 사이 임원희가 육아를 전담했지만, 곧 우인이의 잠투정이 시작되면서 상황은 다시 복잡해졌다.

결국 김준호는 자신만만한 모습으로 나서며 “이건 내가 기술이 있는 것 같다”고 호언장담했다. 하지만 수면 비법으로 내세운 머리 쓰다듬기는 전혀 통하지 않았고, 자장가를 틀어놓은 채 직접 누워 잠드는 시범까지 보여줬지만 우인이는 꿈쩍도 하지 않았다. 온갖 방법을 동원하며 재우기에 도전했지만 번번이 실패하는 모습은 웃음을 자아냈다.

방송 내내 김준호는 육아의 고충 앞에서 진땀을 흘리면서도 특유의 긍정적인 에너지와 예능감을 잃지 않았다. 계획대로 흘러가지 않는 현실 육아에 허둥대는 모습은 많은 부모들의 공감을 불러일으켰고, 동시에 따뜻한 웃음도 선사했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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