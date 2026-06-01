천왕봉 정복→7회 연장 확정…‘최우수산’ 웃음 속 시즌 연장

최우수산(山) 방송화면 캡처.

지리산 천왕봉이 ‘최우수산(山)’ 멤버들의 땀과 웃음, 그리고 감동으로 물들었다. 역대 가장 험난한 산행에 도전한 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형은 끝내 전원 완등에 성공하며 사상 첫 ‘전원 최우수자’라는 기록을 써냈다.

지난 31일 방송된 MBC 예능 ‘최우수산(山)’ 5회에서는 해발 1915m 지리산 천왕봉을 향한 멤버들의 마지막 여정이 그려졌다. 이번 산행은 프로그램 사상 최고 난도의 코스로 꼽힌 가운데, 멤버들은 다양한 미션을 수행하며 점심 식사 재료를 구입할 수 있는 도토리 확보에 나섰다.

먼저 유세윤이 부산 지하철 노선 암기 미션에 성공했지만, 허경환이 가슴 근육 먹방에 실패해 3개의 도토리를 확보했다.

이어 세 번째 주자로 나선 붐은 1990년대 뉴스와 관련된 퀴즈 미션에 도전했다. 99개의 뉴스를 확인한 뒤 5문제 중 4문제 이상을 맞혀야 하는 쉽지 않은 과제였지만, 마지막 문제까지 정답을 맞히며 기본 미션을 통과했다. 이후 심화 미션까지 성공적으로 수행하며 총 3개의 도토리를 추가 확보, 팀의 기대에 부응했다.

장동민은 33초 안에 3x3 큐브를 완성해야 하는 고난도 미션을 맡았다. 평소 연습 최고 기록이 1분 20초였던 그는 제작진과 협상 끝에 제한 시간을 66초로 늘려 재도전에 나섰다. 그러나 막판까지 집중력을 발휘했음에도 아쉽게 시간 안에 완성하지 못하며 도전에 실패했다.

마지막 주자 양세형은 ‘딱지의 신’이라는 별명에 걸맞게 특수 제작된 ‘복딱지’로 연속 뒤집기 미션에 나섰다. 7개의 딱지를 차례로 넘겨야 했지만 네 번째 단계에서 실패하며 웃음을 안겼다. 특히 성공 시 도토리 획득, 실패 시 출연료 10% 삭감이라는 파격 조건 속 재도전에 나섰지만 시작과 동시에 실패하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

우여곡절 끝에 장터목 대피소에 도착한 멤버들은 등산 중 주운 쓰레기로 추가 도토리까지 확보하며 삼겹살과 라면, 김치로 점심 식사를 즐겼다. 이어 최종 미션이 공개되며 긴장감이 높아졌다. 장터목 대피소에서 천왕봉까지 이어지는 마지막 구간을 완주한 모든 참가자가 최우수자가 되며, 정상에 오른 인원 수만큼 산불 피해 복원 기금을 기부하는 특별 혜택이 주어진 것.

결국 멤버 전원은 물론 스태프들까지 하산 대신 정상 등반을 선택했다. 총 45명이 참여한 천왕봉 도전은 체력적으로 쉽지 않은 여정이었지만, 참가자들은 아름다운 풍광을 원동력 삼아 한 걸음씩 정상을 향해 나아갔다.

끝내 단 한 명의 낙오자도 없이 전원이 천왕봉 정상에 도착했고, 현장에는 뜨거운 박수와 환호가 쏟아졌다. 프로그램 내내 치열한 경쟁과 유쾌한 호흡을 보여준 멤버들, 그리고 묵묵히 산행을 함께한 스태프들은 값진 완등의 기쁨을 함께 나눴다.

특히 제작진은 완등에 성공한 45명의 이름으로 산불 피해 복원 사업을 지원하는 단체에 총 450만 원을 기부하며 의미를 더했다.

방송 말미에는 산행을 마친 멤버들과 제작진이 한자리에 모여 지리산 등반의 여운을 나눴다. 이 과정에서 ‘최우수산(山)’이 7회 연장 편성을 확정했다는 소식이 전해져 모두를 놀라게 했다.

하지만 멤버들은 기쁨보다 걱정을 먼저 드러냈다. 또 다른 고강도 산행을 떠올린 이들은 산과 관련된 각종 대체 아이디어를 쏟아내며 웃음을 자아냈고, 제작진이 “앞으로는 꼭 산이 아니어도 되지 않을까”라고 말하자 그제야 안도하는 모습을 보였다. 한층 확장된 콘셉트로 돌아올 최우수산(山)의 다음 여정에 기대가 모이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]