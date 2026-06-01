일본, 북중미 월드컵 출정식서 아이슬란드에 1-0 승리… A매치 6연승

결승골을 터뜨린 오가와 고키. 사진=AP/뉴시스

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일본 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 출정식에서 아이슬란드를 꺾었다.

일본은 지난달 31일 일본 도쿄의 국립경기장에서 열린 아이슬란드와 ‘기린 챌린지컵 2026’에서 후반 42분 나온 오가와 고키의 헤더 선제골을 앞세워 1-0으로 승리했다. 이날 승리로 일본은 A매치 6연승을 달렸다. 5경기 연속 무실점하며 막강한 전력을 자랑했다. 일본은 월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 맞붙는다.

일본은 초반부터 아이슬란드를 몰아붙였다. 전반 38분 나카무라 게이토의 날카로운 헤더를 날렸지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 추가 시간에는 도미야스 다케히로가 페널티박스 정면에서 발리 슈팅을 날렸지만 골키퍼 정면으로 향했다.

결국 승부는 후반 막판 갈렸다. 후반 42분이었다. 왼쪽 측면에서 스가와라 유키나리가 크로스를 날리자 오가와가 문전에서 헤더로 골망을 흔들었다.

한편 이날 일본 요시다 마야는 이날 12분을 소화하며 대표팀 은퇴 경기를 치렀다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사우샘프턴에서 8시즌을 뛴 그는 삼프도리아(이탈리아)와 샬케04(독일)를 거쳐 2023년부터 미국 메이저리그 사커(MLS) LA 갤럭시에서 뛰고 있다. 통산 A매치 성적은 127경기 12골이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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