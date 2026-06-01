지역병원 신뢰, 국경을 넘었다… 부산성모병원 찾는 외국인 환자들

부산성모병원을 찾은 외국인 환자가 상담하고 있다.

낯선 나라에서 병원을 선택하는 일은 쉽지 않다. 의료진의 전문성, 응급 대응 체계, 감염 관리, 환자 안전, 실제 치료 경험까지 확인돼야 한다.

부산성모병원에 주한미군과 가족, 미국인 민간인 등 외국인 환자 방문이 이어지는 배경도 이 같은 신뢰에 있다.

외국인 환자들이 이곳을 선택하는 배경에는 진료 체계가 있다. 부산성모병원은 응급의료와 심혈관 응급체계, 담도·췌장 시술, 소아청소년과 진료를 꾸준히 유지해왔다. 병원 경영의 효율만 따지면 부담이 큰 영역들이지만, 지역 환자에게 필요한 진료 기반이라는 판단이 앞섰다. 그 결과 병원의 신뢰는 국내 환자를 넘어 외국인 환자와 외부 평가로도 이어지고 있다.

부산성모병원은 미군 의료보험 트라이케어(TRICARE) 인증을 받은 병원이다. 트라이케어는 해외에서 미군과 가족이 진료받을 수 있는 병원을 미국 정부가 직접 심사해 인증하는 제도다. 의료진 자격, 치료 성과, 감염 관리, 환자 안전 체계 등을 미국 기준으로 검토한다.

부산에서 트라이케어 인증을 가진 병원은 많지 않다. 병원 측에 따르면 매년 주한미군과 가족, 미국인 민간인을 포함해 선진국에서 온 환자들이 부산성모병원을 찾는다. 연간 외국인 환자는 약 500명, 진료건수는 약 2,200건으로 알려졌다.

부산성모병원을 찾는 외국인 환자들의 목적도 주목할 만하다. 이 병원을 찾는 외국인 환자는 미용이나 성형보다 소화기내과, 정형외과, 소아청소년과, 이비인후과, 재활의학과 등 수술과 시술, 치료 목적으로 찾는다. 생명과 건강이 달린 문제를 해결하기 위해 지역 병원을 찾는다는 점에서 병원의 진료 신뢰가 드러난다.

병원 측에 따르면 부산성모병원은 부산에서 외국인 환자가 세 번째로 많이 찾는 의료기관이기도 하다.

구수권 부산성모병원장은 “우리가 외국인 환자를 유치하려고 무언가를 한 적이 없다”며 “진료를 잘 받았다는 분이 지인에게 이야기하고, 그 지인이 오는 것이 전부입니다”라고 말했다.

부산성모병원의 정체성은 설립 배경과도 맞닿아 있다. 부산성모병원은 2006년 천주교 부산교구가 설립했다. 가톨릭 의료는 복음적 사랑으로 아픈 이를 치유하는 것을 사명으로 여긴다. 이 원칙이 병원 경영의 기준이 되면 선택의 순서가 달라진다. 수익이 나는가를 먼저 묻기보다, 환자에게 필요한가를 먼저 묻게 된다.

이 기준은 병원의 운영 방식에 반영됐다. 부산성모병원은 **지역응급의료기관**을 응급의학과 전문의 6명으로 운영하고, 24시간 365일 심혈관 응급체계를 가동한다. 담도·췌장 분야에서는 고난도 내시경 시술과 24시간 대응체계를 유지하고, 소아청소년과는 전문의 6명을 갖춰 소아 소화기·호흡기·알레르기·내분비·신생아 진료로 세분화했다.

이들 분야는 병원 경영의 효율만으로는 유지가 쉽지 않다. 상시 인력과 장비, 숙련된 전문의, 야간 대응 체계, 보호자와의 긴밀한 소통이 필요하기 때문이다. 부산성모병원이 이를 이어온 것은 병원 측이 말하는 ‘소명이 경영을 결정한다’는 원칙이 실제 진료 체계로 구현된 결과다.

정진규 부산성모병원 진료부원장은 “미국 정부 인증과 세계 미디어 평가, 외국인 환자 방문은 병원이 따로 목표로 삼은 성과라기보다 진료의 축적이 만든 결과에 가깝다”며 “부산성모병원이 지켜온 기준은 처음부터 크게 달라지지 않았다. 수익보다 환자에게 필요한 진료를 먼저 생각하는 병원이라는 점”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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