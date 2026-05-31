‘나솔’ 28기 옥순♥영호, 손 꼭 잡고 웨딩마치…멤버들 총출동 ‘훈훈한 의리’

사진 = 28기 영수 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 옥순과 영호가 많은 축하 속에 백년가약을 맺었다.

28기 영수는 31일 자신의 SNS에 “28기 옥순 영호 결혼식”이라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.

그는 “청모 이후로 다시 모인 반가운 얼굴들. 앞으로도 서로 응원하고 기쁜 일 있을 때 서로 축하하며 서로 이야기 많이 나눴으면 한다”고 전했다.

사진 = 28기 영수 SNS 계정

공개된 영상에는 옥순과 영호의 결혼식 현장이 담겼다. 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 나란히 입장하며 하객들의 축하를 받았다.

특히 옥순의 딸이 두 사람의 앞에서 꽃잎을 뿌리며 걸어가는 모습이 포착돼 훈훈함을 더했다. 아름다운 웨딩드레스를 입은 옥순과 환한 미소를 짓는 영호의 모습도 시선을 사로잡았다.

결혼식장에는 상철·정숙 부부와 정희·광수 커플을 비롯해 ‘나는 솔로’ 28기 출연진 다수가 참석해 두 사람의 새 출발을 축하했다.

한편 옥순과 영호는 ENA·SBS Plus 연애 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집을 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다. 옥순은 딸을 홀로 키우고 있는 싱글맘으로 알려졌으며, 두 사람은 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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