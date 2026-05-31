채정안, 브라톱 입고 뽐낸 탄탄 몸매…나이 잊은 비주얼 [스타★샷]

사진 = 채정안 SNS 계정

배우 채정안이 늘씬한 몸매와 동안 비주얼을 뽐내며 근황을 전했다.

채정안은 31일 자신의 SNS에 “상하이 트위스트 여행. 수영 많이 하고 맛있는 거 먹고 힐링하기가 목표 (여행 목표를 몸으로 말하기는 덤)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 채정안 SNS 계정

사진 = 채정안 SNS 계정

사진 = 채정안 SNS 계정

사진 = 채정안 SNS 계정

사진 = 채정안 SNS 계정

공개된 사진 속 채정안은 상하이의 이국적인 풍경을 배경으로 여유로운 여행을 즐기고 있는 모습이다. 한쪽 머리를 자연스럽게 땋은 채 브라톱과 레깅스 반바지를 매치한 그는 편안한 차림에도 화보 같은 분위기를 자아냈다.

특히 채정안은 동안 미모와 탄탄한 몸매로 시선을 사로잡았다. 군살 없는 늘씬한 실루엣과 건강미 넘치는 매력이 돋보였으며, 자연스러운 미소에서는 여행의 여유로움이 고스란히 전해졌다.

한편 채정안은 MBC에브리원·E채널 연애 예능 프로그램 ‘돌싱N모솔’ MC로 활약 중이며, SNS와 유튜브 채널을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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