해결사 본능 되찾은 손흥민… 홍명보호 첫 단추 ‘합격’

사진=뉴시스

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홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 최종 모의고사 첫 단추를 성공적으로 끼웠다. 해결사 본능을 되찾은 손흥민(LAFC)의 역할이 컸다.

한국 축구대표팀은 31일 미국 유타주 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 A매치 평가전에서 멀티골(2골)을 터뜨린 손흥민을 앞세워 5-0 승리를 거뒀다. 지난 3월 코트디부아르(0-4 패)와 오스트리아(0-1 패)에 연달아 진 대표팀은 지난해 11월 가나전(1-0 승) 이후 3경기 만에 승리를 챙겼다.

트리니다드토바고는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 102위로 한국(25위)보다 77계단이나 낮다. 하지만 경기 내내 거친 몸싸움과 밀집 수비로 한국의 공격을 막아섰다. 전반 31분 백승호(버밍엄시티)의 헤더가 나오기 전까지 단 한 번의 유효슈팅도 날리지 못했을 정도. 공격이 잘 풀리지 않으니 예기치 못한 부분서 허점을 보이기도 했다. 전반 33분 조유민(샤르자)의 드리블 실수가 대표적이다. 상대에게 역습 기회를 허용, 아찔한 상황을 마주했다.

믿을 건 역시 손흥민이었다. 최전방 공격수로 나서 활로를 뚫었다. 전반 40분이었다. 김진규(전북)가 전방으로 올린 공을 김문환(대전)이 오른쪽 측면에서 땅볼 크로스로 연결했다. 이때 쇄도하던 손흥민이 오른발로 밀어 넣었다. 끝이 아니다. 3분 뒤 추가골까지 터뜨렸다. 배준호(스토크시티)가 페널티박스 왼쪽 안에서 상대 파울을 유도해 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 손흥민은 강력한 오른발 슈팅으로 추가골을 넣었다.

손흥민 개인적으로도 의미가 있는 골이었다. 득점 갈증을 씻어냈다. 손흥민은 올 시즌 소속팀 유니폼을 입고 나선 리그 13경기에서 9도움을 기록했다. 다만, 득점은 없었다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서 2골을 작성한 것이 전부다. 그마저도 마지막 득점은 지난달 8일 크루스 아술(멕시코)과의 대회 8강 1차전으로, 두 달 전이었다. 그럼에도 홍 감독은 손흥민을 향해 “지금까지 해왔던 대로 잘해줄 거라고 기대한다”고 굳은 신뢰를 보냈다. 손흥민은 시원한 골로 화답했다. 축구 통계 매체 풋몹은 62분을 소화한 손흥민에게 팀 내 최고인 평점 9.2를 부여했다. 로이터통신은 “손흥민이 자신을 경기력을 향한 의문을 명쾌하게 해소했다”고 했다.

대기록에도 한 걸음 더 다가섰다. A매치 통산 55, 56호 골을 잇달아 터뜨리며 A매치 통산 최다 득점 1위인 차범근 전 감독의 58골에 2골 차로 다가섰다.

손흥민이 물꼬를 트자, 대표팀 공격에도 불이 붙었다. 후반 20분 조규성(미트윌란)이 헤더골을 터뜨렸고 10분 뒤에는 황희찬(울버햄튼)이 페널티킥 득점에 성공했다. 후반 32분 조규성의 두 번째 골은 대승을 자축하는 쐐기 골이나 다름없었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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