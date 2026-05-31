‘이상화♥’ 강남, 유쾌함 벗고 시크함 입었다…반전 매력 물씬

사진 = 강남 SNS 계정

가수 겸 방송인 강남이 새로운 프로필 사진을 공개하며 반전 매력을 뽐냈다.

강남은 31일 자신의 SNS에 “프로필 사진 찍었어요. 이제 찍었으니 엄청 먹어야지. 뷔페 가자”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 강남 SNS 계정

공개된 사진 속 강남은 블랙 재킷 차림으로 카메라를 응시하며 시크한 분위기를 자아냈다. 평소 예능에서 보여주던 유쾌하고 친근한 모습과는 사뭇 다른 매력이 눈길을 끌었다.

특히 흑백으로 연출된 클로즈업 컷에서는 깊어진 눈빛과 또렷한 이목구비가 돋보이며 한층 성숙해진 분위기를 완성했다. 화보를 연상케 하는 비주얼도 시선을 사로잡았다.

앞서 강남은 지난달 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 최근에는 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 체중 감량 이후 달라진 일상을 공개하기도 했다.

한편 강남은 2019년 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 결혼했으며, 이후 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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