코미디언 윤형빈이 아내 정경미와 이혼설 관련 질문을 받고 사실이 아니라고 했다.

윤형빈은 최근 유튜브 예능 'B급 청문회'에 나와 정경미와 관계에 대해 얘기했다.

진행자인 코미디언 최성민은 "이혼하셨냐"고 물었다.

윤형빈은 "무슨 소리냐. 잘 지내는데 왜 그러냐"고 했다.

그러자 최성민은 "두 분이 활동을 너무 안 해서 위장 결혼한 것처럼 됐다는 얘기가 돌더라"고 말했다.

윤형빈은 "(함께 예능에 나가는 게) 저는 괜찮은데 아내가 안 괜찮아 한다"고 했다.

그러면서 "자꾸 둘이 출연하니까 본인이 나가서 저에 대한 안 좋은 얘기를 하게 된다더라. 그래야 웃기지 않나. 그래서 섭외가 들어오면 고사하게 됐다"고 말했다.

최성민은 "예전에는 '정경미 포에버'를 하다가 지금은 활동을 같이 안 하니까 이혼 얘기가 나오는 것 같다"고 했다.

윤형빈은 "결혼해보면 알겠지만 정말 뜨거운 사랑보다 뚝배기처럼, 서로 있는 듯 없는 듯한다"고 말했다.

<뉴시스>

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