오스턴 총알대포-톨허스트 쾌투… LG, 외인 듀오 앞세워 싹쓸이승

‘믿고 보는’ 외인 듀오가 쌍둥이 군단 선두 질주에 힘을 보탰다.
프로야구 LG가 주말 3연전을 싹쓸이하며 5월을 기분 좋게 마무리했다. 31일 서울 잠실야구장서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 정규리그 홈경기에서 5-3으로 승리한 것. 이로써 LG는 3연승 스윕과 함께 시즌 33승째(20패)를 마크, 단독 선두 자리를 지켰다.
승부처서 터진 오스틴 딘의 한 방이 컸다. 이날 3번타자 겸 지명타자로 선발 출전한 그는 단 한 차례 안타를 홈런으로 장식했다.
오스틴은 1-1로 맞선 5회 말 2사 2루에서 상대 선발투수 양현종이 2구째 던진 체인지업을 때려 큼지막한 아치를 그려냈다. 타구는 빠르게 뻗어 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리 139.1m, 타구속도 181.3㎞짜리 대형 투런포였다.
시리즈 내내 달아오른 타격감이 이어졌다. 오스틴은 전날에도 솔로 홈런을 터뜨린 데 이어 이틀 연속 홈런포를 그렸다. 시즌 13호 홈런을 기록한 그는 이 부문 샘 힐리어드(KT)와 함께 홈런 공동 2위에 올라 있다. 동시에 선두 김도영(KIA·14개)을 한 개 차로 추격 중이다.
마운드에선 무사사구 투구를 번뜩인 앤더스 톨허스트가 중심을 잡았다. 톨허스트는 6이닝 동안 90구를 던져 5피안타 5탈삼진 1실점으로 상대 방망이를 묶었다. 최고 시속 152㎞까지 나온 직구(38개)를 중심으로 커터(31개), 포크볼(14개), 커브(7개) 등을 섞어 안정적인 투구를 이어갔다.
시즌 11번째 등판에서 8번째 퀄리티스타트(QS·선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)를 작성했고, 평균자책점은 3.44에서 3.24(58⅓이닝 21자책점)로 낮췄다.
이뿐만이 아니다. 시즌 7승째(3패)를 신고, 다승 공동 선두로 우뚝 서며 케일럽 보쉴리(KT)와 어깨를 나란히 했다.
위기관리도 돋보였다. 톨허스트는 5회 초 동점을 허용했지만 추가 실점 없이 이닝을 정리했다. 이어 6회엔 KIA의 클린업 타선인 김도영(1루수 파울플라이), 아데를린 로드리게스(중견수 뜬공), 한준수(2루수 직선타)를 차례로 깔끔하게 막아냈다. 더 이상의 흔들림 없이 아웃카운트 4개를 연거푸 잡아내며 자신의 임무를 성공적으로 마친 셈이다.
타선도 곧장 화답했다. 5회말 오스틴의 투런 포로 리드를 되찾은 LG는 6회에도 2점을 더하며 승기를 굳혔다.
뒷문에선 9회 초 등판한 마무리 손주영이 한때 2사 만루 위기 속 몸에 맞는 공으로 1실점(5-3)하는 등 휘청이기도 했지만, 이내 아웃카운트를 잡아 경기를 매조졌다.
경기 뒤 염경엽 LG 감독은 선수들을 향한 칭찬을 잊지 않았다. “오지환의 선제 타점과 오스틴의 투런 홈런으로 초반 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었고, 추가점이 필요한 상황에서 홍창기와 박해민이 추가점을 올려주면서 승리할 수 있었다”면서 “톨허스트가 선발로서 자기 역할을 잘해줬다”고 총평했다.
그러면서 “승리조인 김진수와 우강훈이 이닝들을 막아주며 징검다리 역할을 했다. 손주영이 마지막에 조금 어려움이 있었지만 안정된 모습으로 세이브를 올려줬다”고 운을 땐 염 감독은 “주말 3연전 동안 만원 관중을 채워주신 팬분들 덕분에 주말 시리즈 3연승 할 수 있었다. 감사드린다”고 목소리를 높였다.
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