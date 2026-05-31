오스턴 총알대포-톨허스트 쾌투… LG, 외인 듀오 앞세워 싹쓸이승

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‘믿고 보는’ 외인 듀오가 쌍둥이 군단 선두 질주에 힘을 보탰다.

프로야구 LG가 주말 3연전을 싹쓸이하며 5월을 기분 좋게 마무리했다. 31일 서울 잠실야구장서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 정규리그 홈경기에서 5-3으로 승리한 것. 이로써 LG는 3연승 스윕과 함께 시즌 33승째(20패)를 마크, 단독 선두 자리를 지켰다.

승부처서 터진 오스틴 딘의 한 방이 컸다. 이날 3번타자 겸 지명타자로 선발 출전한 그는 단 한 차례 안타를 홈런으로 장식했다.

오스틴은 1-1로 맞선 5회 말 2사 2루에서 상대 선발투수 양현종이 2구째 던진 체인지업을 때려 큼지막한 아치를 그려냈다. 타구는 빠르게 뻗어 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리 139.1m, 타구속도 181.3㎞짜리 대형 투런포였다.

시리즈 내내 달아오른 타격감이 이어졌다. 오스틴은 전날에도 솔로 홈런을 터뜨린 데 이어 이틀 연속 홈런포를 그렸다. 시즌 13호 홈런을 기록한 그는 이 부문 샘 힐리어드(KT)와 함께 홈런 공동 2위에 올라 있다. 동시에 선두 김도영(KIA·14개)을 한 개 차로 추격 중이다.

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마운드에선 무사사구 투구를 번뜩인 앤더스 톨허스트가 중심을 잡았다. 톨허스트는 6이닝 동안 90구를 던져 5피안타 5탈삼진 1실점으로 상대 방망이를 묶었다. 최고 시속 152㎞까지 나온 직구(38개)를 중심으로 커터(31개), 포크볼(14개), 커브(7개) 등을 섞어 안정적인 투구를 이어갔다.

시즌 11번째 등판에서 8번째 퀄리티스타트(QS·선발투수 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)를 작성했고, 평균자책점은 3.44에서 3.24(58⅓이닝 21자책점)로 낮췄다.

이뿐만이 아니다. 시즌 7승째(3패)를 신고, 다승 공동 선두로 우뚝 서며 케일럽 보쉴리(KT)와 어깨를 나란히 했다.

위기관리도 돋보였다. 톨허스트는 5회 초 동점을 허용했지만 추가 실점 없이 이닝을 정리했다. 이어 6회엔 KIA의 클린업 타선인 김도영(1루수 파울플라이), 아데를린 로드리게스(중견수 뜬공), 한준수(2루수 직선타)를 차례로 깔끔하게 막아냈다. 더 이상의 흔들림 없이 아웃카운트 4개를 연거푸 잡아내며 자신의 임무를 성공적으로 마친 셈이다.

타선도 곧장 화답했다. 5회말 오스틴의 투런 포로 리드를 되찾은 LG는 6회에도 2점을 더하며 승기를 굳혔다.

뒷문에선 9회 초 등판한 마무리 손주영이 한때 2사 만루 위기 속 몸에 맞는 공으로 1실점(5-3)하는 등 휘청이기도 했지만, 이내 아웃카운트를 잡아 경기를 매조졌다.

경기 뒤 염경엽 LG 감독은 선수들을 향한 칭찬을 잊지 않았다. “오지환의 선제 타점과 오스틴의 투런 홈런으로 초반 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었고, 추가점이 필요한 상황에서 홍창기와 박해민이 추가점을 올려주면서 승리할 수 있었다”면서 “톨허스트가 선발로서 자기 역할을 잘해줬다”고 총평했다.

그러면서 “승리조인 김진수와 우강훈이 이닝들을 막아주며 징검다리 역할을 했다. 손주영이 마지막에 조금 어려움이 있었지만 안정된 모습으로 세이브를 올려줬다”고 운을 땐 염 감독은 “주말 3연전 동안 만원 관중을 채워주신 팬분들 덕분에 주말 시리즈 3연승 할 수 있었다. 감사드린다”고 목소리를 높였다.

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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