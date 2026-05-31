끝내 막지 못했다…SSG, 12연패 늪으로 ‘구단 역대 최다 연패’

사진=뉴시스

끝내, 막지 못했다.

프로야구 SSG가 연패 탈출에 실패했다. 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 원정경기서 2-6으로 패했다. 지난 17일 인천 LG전부터 시작된 연패 숫자는 어느덧 12까지 늘어났다. 시즌 성적 22승1무30패로, 승패마진 -8까지 벌어졌다.

불미스러운 기록들을 새겼다. 구단 역대 최다 연패 기록을 새로 썼다. 전신 SK 시절 작성했던 11연패(2000, 2020년)를 넘어섰다. KBO리그 최다 연패는 1985년 삼미 슈퍼스타즈, 2020년 한화가 기록한 18연패다. 역대 월간 팀 최다 패 역대 2위(20패)에 오르기도 했다.

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조급한 마음이 경기력으로 이어진다. 이날 SSG가 내세운 선발투수는 타케다 쇼타다. 5이닝 7피안타 2실점(2자책)을 기록했다. 1회 2실점하긴 했으나 크게 흔들리진 않았다. 추가 실점 없이 5회까지 버텼다. 경기 중반까지 팽팽한 승부를 이어갈 수 있었던 배경이다.

문제는 뒷문이다. 필승카드가 지키지 못했다. 일찌감치 불펜진을 가동하며 연패 탈출 의지를 드러냈지만 통하지 않았다. 김민(1⅓이닝 1실점), 이로운(⅔이닝 2실점), 조병현(⅔이닝 1실점) 등 믿었던 자원들이 줄줄이 실점했다. 7~8회 연이어 점수를 내주며 주도권을 뺏겼다.

그렇다고 방망이에서 실마리를 찾기도 어려운 상황이었다. 이날 SSG 타선은 4개의 안타를 때려내는 데 그쳤다. 한화가 13개의 안타를 신고한 것과는 완전히 다른 그림이다. 전날 3개의 홈런을 포함해 13안타를 작성했으나 승리로 이어지지 않으면서 한순간에 차게 식었다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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