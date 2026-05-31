‘나솔’ 31기 순자, 악성 루머 정면 반박…“법적 책임 묻겠다”

사진 = 31기 순자 SNS 계정

‘나는 솔로’ 31기 순자가 자신을 둘러싼 악성 루머에 대해 법적 대응을 예고했다.

순자는 31일 자신의 SNS를 통해 “근거 없는 루머의 생성 및 유포를 즉각 중단해 주시기 바란다”며 입장을 밝혔다.

그는 “현재 온라인 커뮤니티 등에서 유포되고 있는 저에 관한 내용들은 모두 전혀 사실이 아닌 허위 사실이자 거짓 선동”이라며 “경찰서 등 수사기관에 공무나 개인적 혐의 등으로 방문하거나 조사를 받은 적이 전혀 없음을 분명히 한다”고 강조했다.

이어 “출판사에 근무하며 타인을 괴롭히거나, 부당하게 퇴사를 압박하거나, 쫓아낸 사실이 결코 없다”고 주장했다.

또한 “허위 사실을 유포 중인 작성자님은 익명성 뒤에 숨어서 무책임한 거짓 선동을 하지 마시고, 저에게 직접 연락하여 대화를 요청하라”며 “이후에도 무분별한 억측과 악의적인 비방이 계속될 경우, 허위 사실에 대한 법적 책임을 묻는 등 단호하게 대처할 것”이라고 경고했다.

최근 온라인상에서는 순자가 현재 재직 중인 출판사에서 직장 내 괴롭힘을 했다는 내용의 글이 확산되며 논란이 일었다. 이에 순자는 직접 입장을 내고 관련 의혹을 전면 부인한 것으로 보인다.

한편 순자는 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 31기에서 경수와 최종 커플로 맺어졌으며, 방송 종영 후에도 실제 연인으로 사랑을 키워가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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