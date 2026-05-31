홍명보호 기다리는 멕시코, 호주와 평가전서 1-0 승…남아공은 ‘약팀’ 니카라과에 무

사진=AP/뉴시스

홍명보호의 월드컵 2차전 상대, 멕시코가 호주와의 모의고사에서 승리하며 자신감을 챙겼다.

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀은 31일 미국 패서디나에서 열린 호주와의 평가전에서 1-0으로 승리했다. 멕시코의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 15위, 호주는 27위다. 멕시코는 25위인 한국을 대비해 호주를 평가전 상대로 낙점했다. 경기력 확인과 함께 승리로 자신감을 챙겼다. 멕시코는 올해 치른 A매치 7경기 연속 무패(5승2무)다.

멕시코는 본선을 대비해 주축 선수 일부를 포함한 라인업으로 나섰다. 최전방에 기예르모 마르티네스(UNAM 푸마스)가 섰고 2선 측면에는 알렉시스 베가(톨루카), 오벨린 피네다(AEK 아테네)가 배치됐다. 중원은 루이스 차베스(디나모 모스크바)와 루이스 로모(과달라하라), 알바로 피달고(레알 베티스)가 나섰다. 수비는 마테오 차베스(알크마르), 요한 바스케스(제노아), 에드손 알바레스(페네르바체), 호르헤 산체스(PAOK)가 맡았고, 라울 랑헬(과달라하라)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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팽팽한 흐름 속에 멕시코가 전반 28분 균형을 깼다. 베가의 크로스를 바스케스가 헤더로 마무리하며 선제 결승골을 신고했다. 이후에도 멕시코의 거친 공세가 계속됐다. 멕시코는 세트피스에서 위협적인 장면을 여럿 연출하며 추가 골을 노렸다.

후반엔 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아(AEL 리마솔)를 비롯해 산티아고 히메네스(AC밀란) 등을 교체로 투입시켰다. 후반 31분 호주 골문을 열었으나 득점으로 인정되지 않았다. 주심이 수비 위치를 조정하던 중 공격이 전개된 까닭이다. 경기는 멕시코의 한 골 차 승리로 끝났다.

호주전을 마친 멕시코는 다시 멕시코로 돌아간다. 다음 달 5일 톨루카에서 세르비아와 월드컵 개막 전 최종 평가전을 치른다.

한편 한국의 또 다른 상대인 남아프리카공화국(60위)도 최근 모의고사를 치렀다. 다만 웃지 못했다. 지난 30일 자국에서 끝난 니카라과(131위)와의 평가전에서 0-0으로 비겼다. 전력상 우위인 남아공의 승리가 예상됐으나, 남아공은 슈팅 22개(유효슈팅 6개)를 시도하고도 끝내 상대 골망을 흔들지 못했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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