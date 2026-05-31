방한 외국인용 ‘대중교통 안내 콘텐츠’ 배포

한국관광공사가 방한 외국인의 대중교통 이용 편의를 높이기 위한 다국어 안내 콘텐츠(사진)를 선보인다.

한국관광공사는 철도, 공항 리무진, 지하철, 버스, 택시 등 교통수단별 이용 정보와 예매 방법을 담은 ‘외국인 교통정보 안내 콘텐츠’를 제작해 배포한다고 31일 밝혔다.



이번 콘텐츠는 한국 대중교통 이용에 익숙하지 않은 외국인 관광객이 공항 도착 후 목적지까지 보다 쉽게 이동할 수 있도록 구성됐다. 교통수단별 해외카드 사용 가능 여부를 한눈에 볼 수 있는 결제현황판, 외국인이 자주 사용하는 대표 교통·관광 앱 사용법, 공항에서 주요 관광지까지 이동 경로를 정리한 교통흐름도 등이 포함됐다.



대표 앱 가이드는 k.라이드(k.ride), 클룩(Klook), 코레일톡, 네이버지도 등 4종을 대상으로 한다. 앱 설치부터 경로 검색, 예매, 결제 등 이용 단계를 시각 자료 중심으로 풀어내 처음 한국을 찾은 외국인도 쉽게 따라 할 수 있도록 했다. 공항에서 관광지까지 이동 경로를 보여주는 교통흐름도 2종도 제작됐다. 외국인 관광객이 자주 겪는 환승, 교통수단 선택, 예매 과정의 불편을 줄이기 위한 취지다.



콘텐츠는 영어, 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체 등 4개 언어로 제공된다. 한국관광공사는 한국관광 통합플랫폼 비짓코리아에 콘텐츠를 게시하고 해외지사 SNS와 전국 관광안내소 등을 통해 순차적으로 배포할 예정이다. 지자체와 관광교통 민관협의체 회원사 등 유관 네트워크를 통한 확산도 추진한다.



박우진 한국관광공사 관광교통팀장은 “외래 관광객 3000만 명 시대를 앞두고 서울뿐 아니라 지방으로 이동하는 관광객의 교통 편의를 높이는 것이 중요하다”며 “글로벌 여행자가 한국 대중교통을 막힘없이 이용할 수 있도록 맞춤형 콘텐츠를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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