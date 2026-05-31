허리 통증 털고 맹타… 이정후, 이틀간 6안타로 존재감

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방망이가 다시 달아오르기까지 많은 시간이 필요하지 않았다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 복귀 후 두 경기 연속 멀티히트를 때려내며 타격감을 빠르게 끌어올렸다.

이정후는 31일 미국 콜로라도주 덴버의 쿠어스 필드서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와의 원정경기에 5번타자 겸 우익수로 선발 출전, 4타수 2안타 1득점을 써냈다. 무엇보다 3루타 장타까지 곁들인 하루였다.

앞서 하루 전 허리 부상을 털고 빅리그에 복귀한 이정후는 콜로라도와의 3연전 첫 경기에서 5타수 4안타로 맹타를 휘두른 바 있다.

이뿐만이 아니다. 복귀 후 두 번째 경기서도 안타 2개를 추가하며 이틀 동안 6안타를 몰아친 것. 지난 15일 LA 다저스전부터 이어온 연속 안타 행진도 7경기로 늘렸다.

그의 올 시즌 타율은 0.283서 0.287(188타수 54안타)로 올라갔다. OPS(출루율+장타율)의 경우 0.742가 됐다.

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첫 타석에선 숨을 골랐다. 2회 초 1사 주자 없는 상황에서 유격수 땅볼로 물러났다. 하지만 두 번째 타석에서 곧바로 안타를 신고했다. 팀이 0-4로 끌려가던 5회 초 선두타자로 나선 이정후는 콜로라도 오른손 선발 라이언 펠트너의 시속 143.2㎞ 슬라이더를 공략, 좌익수 앞 안타를 만들었다. 다만 후속 타선의 병살타가 이어지면서 득점 기회까진 만들지 못했다.

7회 초 1사 2루 기회에선 1루수 땅볼에 그쳤다. 마지막 타석에서 장타 본능을 선보였다. 샌프란시스코가 2-8로 뒤진 9회초 2사 주자 없는 상황, 이정후는 우완 불펜 블라스 카스타노의 134.7㎞ 스위퍼를 때려 우중간 담장 앞까지 보내는 3루타를 터뜨렸다.

몸 안 쪽으로 말려 들어온 변화구를 대응해 만든 장타, 동시에 시즌 두 번째 3루타였다. 이때 타구 속도는 163㎞까지 나왔다.

이정후는 그 뒤 맷 채프먼의 좌중간 안타로 홈을 밟아 득점까지 올렸다. 다만 팀의 패배를 막진 못했다. 샌프란시스코는 콜로라도에 3-8로 패하며 5연패에 빠졌다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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