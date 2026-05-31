다낭 옆 프라이빗 휴양지…낭만적 라운드도

반얀트리는 글로벌 호텔업계에서 ‘리조트’ 절대강자로 통한다.

1994년 태국 푸껫의 폐광산 자리에 첫 리조트를 열며 시작된 반얀트리는 기존 호텔업계와 차별화된 친환경, 웰니스 이미지를 앞세워 23개국 12개 브랜드 100여개 호텔과 리조트를 거느린 반얀그룹으로 성장했다.

베트남 중부 랑코 베이에 자리한 라구나 랑코는 반얀트리와 앙사나, 골프장과 웰니스 시설을 아우른 복합 리조트 단지다. 산과 바다, 열대림이 어우러진 자연환경 속에서 프라이빗 풀빌라와 가족형 리조트, 골프·스파·지역 연계 프로그램을 함께 경험할 수 있다. 사진은 반얀트리 랑코 전경.

이곳 창업자 호권핑 반얀트리 회장이 베트남 동해안을 따라 가다 점찍은 땅이 쯔엉 선 산맥에 가려진 비밀스러운 땅 랑코 베이다. 이상적인 초승달 모양 해변과 울창한 열대림, 웅장한 산맥이 어우러진 천혜의 자연경관에 반했다.

미선 유적지의 사라진 참파왕국, 호이안 올드타운의 활기찬 등불 거리, 베트남 마지막 왕조의 수도로 알려진 후에 왕궁 등 유네스코 세계문화유산과 연계가 가능해 개발 사업성도 뛰어났다.

눈이 번쩍 뜨인 호 회장은 이곳에 반얀트리와 앙사나 2개 브랜드를 넣고 정규 코스 골프장을 포함한 라구나 랑코 리조트 단지를 만든다. 규모의 경제를 통해 기본적인 경쟁력을 확보하는 전략. 멀티 브랜드 리조트는 다양한 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있고 핵심 시설과 인력을 공유해 운영비가 절감되는 장점이 있다.

라구나 랑코는 2013년 개관 이후 승승장구했다. 이는 화려한 하드웨어에 돈만 쓴다고 되는 일이 아니다. ‘환경을 포용하고 사람을 섬긴다’는 창립정신이 담긴 ESG 경쟁력이 라구나 랑코의 지속 가능한 성장의 핵심 동력이었다. 지역사회와 교육, 고용 등에서 밀접한 관계를 맺었고 직원들의 처우에도 각별히 신경썼다.

이는 안정적인 서비스 제공을 위한 필수 요소다. 지역 장인의 작품을 전시 및 판매하는 ‘소울 힐링 코너(Soul Healing Corner)’를 통해 사회적 기업과 협업하며 지역 예술가들을 후원하는 활동도 꾸준하다. 생수를 유리병에 담아 제공하고 코웨이 정수기를 각 객실에 배치하는 등 친환경 요소도 꾸준히 강화했다. 라구나 랑코의 성공은 수 많은 아시아권 리조트의 교과서가 됐다.

랑코 지역은 최근 다낭과 연계한 관광지로 인기몰이 중이다. 호 회장이 방문할 당시에는 다낭에서 험난한 산길을 넘어야 하는 험지였지만 지금은 우리나라 동해안처럼 터널이 뚫려 접근성이 획기적으로 개선됐다.

리조트 단지 진입로 초입에는 닉 팔도가 설계한 18홀 챔피언십 코스 ‘라구나 골프 랑코’가 자리잡고 있다. 산과 바다, 논과 물소들이 어우러진 장관 속에서 여유로운 샷을 즐길 수 있는 명품 코스다.

라구나 골프 랑코

골프장을 지나면 앙사나 랑코가 나온다. 현대적인 감성과 합리적인 가성비를 겸비한 팔방미인격인 리조트다. 프라이빗 수영장과 파노라마로 펼쳐진 바다 전망을 갖춘 객실, 300m 규모로 이어진 수영장, 독창적인 레스토랑과 바, 풍부한 몰입형 액티비티까지 특별한 휴양의 경험을 위한 다채로운 선택지를 제공한다.

여유로운 공간의 멀티룸 구조의 스위트부터 루프톱 인피니티 풀이 마련된 3층짜리 로프트까지 다양한 룸 타입 중 선택할 수 있어 대가족 여행에도 부족함이 없다. ‘스카이풀 시뷰 로프트’는 럭셔리와 편안함을 동시에 즐길 수 있는 179㎡ 규모의 객실로, 프라이빗 루프톱 인피니티 풀과 시원한 바다 전망을 감상하기 좋은 야외 파빌리온을 갖추고 있다.

앙사나 랑코 ‘스카이풀 씨뷰 투베드룸 로프트’ 객실

해변 끝자락 언덕 주변에는 반얀트리 랑코가 포진해 있다. 더 고급스럽고 프라이빗한 여행을 위한 이 리조트는 총 89개의 자연 친화적 풀빌라가 있는 올풀빌라 콘셉트를 특징으로 한다.

무성한 가든 오아시스에 자리한 ‘라군 풀빌라’와 ‘비치 풀빌라’는 자연으로 빠져들기에 완벽한 한편, 언덕 위에 위치한 ‘시뷰 힐 풀빌라’ 와 ‘오션 풀빌라’는 인피니티 풀과 함께 펼쳐지는 장엄한 바다 전망으로 낭만적인 휴가를 완성한다.

반얀트리 랑코는 최근 트렌드로 떠오른 웰니스 휴양지를 찾는 이들을 위해 요가와 명상 등 다양한 웰니스 프로그램을 제공한다. 스파는 반얀트리의 핵심 경쟁력이다. 반얀트리 랑코에는 총 6개의 프라이빗 트리트먼트 빌라에서 서비스를 제공하는 테라피스트 전원이 방콕 본사에서 장기간 교육을 이수한 최고의 전문가들이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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