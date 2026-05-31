신동미, 분노부터 설렘까지…현실 아내 감정선 완성

MBC '오십프로' 스틸컷.

신동미가 ‘오십프로’에서 현실 부부의 감정을 섬세하게 그려내며 존재감을 발휘하고 있다. 분노와 기대, 서운함이 뒤섞인 복합적인 감정선을 촘촘하게 표현하며 극의 몰입도를 높였다는 평가다.

지난 29일과 30일 방송된 MBC 금토드라마 ‘오십프로’ 3, 4회에서는 오란반점을 운영하며 가정과 생계를 책임지는 권오란(신동미 분)의 일상이 그려졌다. 특히 국정원 블랙요원 출신이라는 비밀을 숨긴 채 10년 전 사건을 쫓는 남편 정호명(신하균 분)과의 갈등이 본격화되면서 시청자들의 공감을 자아냈다.

이 과정에서 신동미는 가족을 위해 묵묵히 버텨온 아내의 현실적인 고민과 복잡한 내면을 설득력 있게 표현했다. 남편에게 쌓인 불만을 드러내면서도 한편으로는 걱정과 애정을 놓지 못하는 권오란의 감정을 자연스럽게 풀어내며 극에 무게감을 더했다.

극 중 권오란은 가게 일을 자주 비우는 것은 물론, 아들 지우의 유치원 하원까지 잊어버린 정호명을 향해 분노를 터뜨렸다. “지우 혼자 오다가 사고라도 났으면 어쩔 뻔했냐”며 서운함을 쏟아내는 장면에서는 가족을 지키려는 엄마의 절박함이 고스란히 전해졌다. 특히 만신창이가 된 채 귀가한 남편을 바라보는 눈빛에는 화와 걱정, 의심이 동시에 담기며 갈등의 긴장감을 높였다.

반면 정호명이 가족 데이트를 제안하는 장면에서는 전혀 다른 분위기가 펼쳐졌다. 아들이 좋아하는 공연 티켓을 준비한 남편의 진심에 권오란은 애써 무심한 척했지만, 감춰지지 않는 미소로 설렘을 드러냈다. 신동미는 퉁명스러운 말투와 달리 행복한 감정을 숨기지 못하는 모습을 자연스럽게 그려내며 캐릭터의 매력을 배가시켰다.

특히 데이트 당일 평소보다 한껏 꾸민 채 등장한 권오란의 모습은 가족과 함께하는 시간을 얼마나 기다려왔는지를 보여주며 뭉클함을 자아냈다. 소박하지만 특별한 하루를 기대하는 평범한 아내의 마음이 고스란히 전달된 장면이었다.

그러나 오랜만에 찾아온 행복은 오래가지 못했다. 공연 시작 직전 조팀장(김상호 분)의 연락을 받은 정호명이 급히 자리를 떠나면서 가족 나들이는 또다시 무산됐다.

신동미는 아무 말 없이 남편의 뒷모습을 바라보는 장면에서 깊은 인상을 남겼다. 실망과 서운함, 그리고 남편을 향한 걱정과 의심이 교차하는 감정을 눈빛만으로 표현하며 시청자들의 공감을 이끌어냈다. 절제된 감정 연기만으로도 인물의 상실감을 설득력 있게 전달했다는 평가다.

이처럼 신동미는 화려한 액션과 긴장감 넘치는 사건 전개 속에서도 가장 현실적인 인물인 권오란을 통해 작품에 생활감과 공감대를 불어넣고 있다. 가족을 지키려는 아내의 진심부터 흔들리는 부부 관계 속 복잡한 감정까지 세밀하게 그려내고 있는 만큼, 앞으로 권오란의 서사가 어떤 방향으로 전개될지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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