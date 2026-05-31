황인범 복귀·고지대 적응 ‘합격점’…홍명보호는 수비를 고민한다

사진=대한축구협회 제공

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북중미 월드컵을 앞두고 열린 최종 모의고사, 홍명보호가 대승으로 포문을 열었다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 31일 미국 유타주 프로보의 브리검영대(BYU) 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 5-0으로 승리했다.

대표팀이 심혈을 기울이고 있는 고지대 적응 속에서 거둔 승리라 더욱 의미를 더했다. 만족하긴 이르다. 성과만큼 과제도 분명했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 102위 트리니다드토바고의 역습 한 방에 순식간에 수비진이 뚫렸다. 오는 4일 엘살바도르와의 마지막 평가전에선 수비 완성도를 더욱 끌어올려야 한다.

◆고지대 적응 ‘성공적’

이날 평가전의 핵심 포인트는 고지대 적응이었다. 대표팀은 북중미 월드컵 조별리그 1, 2차전을 멕시코 과달라하라(해발 1571m)에서 치른다. 고지대는 공기 밀도가 낮아 대기 중의 산소 농도가 부족하다. 선수들이 일찍 피로감을 느낄 수 있다. 볼 컨트롤에도 신경을 써야 한다. 평지보다 좀 더 뻗어나간다. 이를 대비하기 위해 지난 19일부터 솔트레이크시티(1460m)에 사전캠프를 차렸다. 평가전을 치른 BYU 사우스필드 역시 해발 1400m의 고지대다. 훈련 효과가 드러난 것일까. 이날 선수들은 크게 지친 기색 없이 활발하게 그라운드를 누볐다. 경기 초반 패스에 어려움을 겪기도 했으나, 이 또한 금세 적응했다.

◆한 번에 뚫린 수비, 완성도 높여야

홍명보호의 플랜 A인 스리백을 점검하는 무대이기도 했다. 센터백 이기혁(강원)과 조유민(샤르자), 이한범(미트윌란)이 선발로 나섰고 김문환(대전), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 윙백으로 출격했다. 후반에는 김민재(바이에른), 설영우(즈베즈다) 등도 시험했다. 결과적으로 무실점으로 막았다. 하지만 역습에 쉽게 노출된 점은 여전히 불안요소다. 특히 전반 33분 조유민이 드리블 실수로 상대에게 일대일 찬스를 내준 장면은 시사하는 바가 크다. 더 강한 팀들이 누비는 본선 무대에서는 치명적인 실수로 이어질 수 있다. 본선에서 경쟁력을 가지기 위해선 공격만큼 실점을 최소화하는 것 역시 중요하다.

◆황인범의 성공적 복귀

또 다른 수확은 ‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트)의 복귀다. 후반 17분 이한범(미트윌란)과 교체돼 그라운드를 밟았다. 황인범이 실전에 나선 건 지난 3월 이후 두 달 반 만이었다. A매치 출전은 지난해 10월14일 파라과이전 이후 7개월 만이었다. 조규성(미트윌란)의 헤더골에 기여, 분명한 존재감을 선보였다. 황인범은 대표팀 핵심 중앙 미드필더다. 공수 조율과 빌드업에서 대체 불가 자원이다. 황인범이 건강하게 가세한다면 중원에 안정감을 높일 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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