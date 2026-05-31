“장윤정 이길 유일한 방법이었는데…” 도경완, 주식 대폭락에 ‘멘붕’

도경완이 주식 투자에 뛰어든 근황을 전했다. 출처=유튜브 채널 ‘도장TV’ 영상 캡처

방송인 도경완이 최근 주식 시장에 뛰어들었다가 쓴맛을 본 근황을 전하며, 이른바 ‘포모(FOMO·소외되는 것에 대한 두려움)’와 ‘빚투(빚내서 투자)’에 대한 주의를 당부했다.

지난 30일 도경완은 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 자녀들과의 일상을 공유하던 중 주식 투자 실패에 대한 씁쓸함을 토로했다.

영상에서 도경완이 자녀들을 양치시키며 “오늘 속상하다”고 운을 떼자, 아들 연우는 “주식 떨어졌냐”고 송곳 같은 질문을 던졌다. 이에 도경완은 “오늘 대폭락이다. 엄청 떨어졌다”며 한숨을 쉬었다.

특히 도경완은 주식을 시작한 계기에 대해 “아빠가 엄마(장윤정)를 따라잡을 수 있는 유일한 방법이 주식이라고 생각했다”고 고백해 눈길을 끌었다. “엄마한테 얻을 생각을 하라”는 아들의 조언에는 “생각의 전환이지만 엄마는 주지 않는다. 부부간에도 증여세라는 게 있다”고 답해 현실적인 웃음을 자아내기도 했다.

이후 아이들을 재우고 홀로 카메라 앞에 선 도경완은 본격적인 투자 경고 메시지를 전했다. 그는 “원래 주식을 안 했는데 요새 붐이 일다 보니 안 하면 소외되는 기분이 들어 시작하게 됐다”며 최근 투자 심리를 대변했다.

촬영 당일 시장 상황을 언급한 그는 “장 막판에 지수가 반등해 기대를 걸었지만, 외국인이 7조원 넘게 매도하면서 그동안 번 것을 고스란히 반납했다”며 씁쓸한 심경을 감추지 못했다.

마지막으로 도경완은 구독자들을 향해 진심 어린 조언을 건넸다. 그는 “‘나만 늦은 게 아닐까’ 하는 FOMO 증후군 때문에 휩쓸려 투자하거나, 빚을 내서 하는 투자는 절대 하지 말라”며 “최근 주식 시장의 변동성이 장난이 아니다”라고 강조하며 무리한 투자를 경계했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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