박혜신, 시청률 올라탔다…'금타는 금요일' 장악한 '트로트 여전사'

가수 박혜신이 에너지 넘치는 무대로 시청자의 눈길을 사로잡았다.

박혜신은 지난 29일 방송된 TV조선 '금타는 금요일'의 '슈퍼 메기 특집'에 두 번째 메기로 깜짝 등장했다. 등장부터 좌중을 사로잡는 강렬한 카리스마로 시선을 집중시킨 박혜신은 왜 자신이 '슈퍼 메기'로 초청되었는지를 보여줬다.

이날 박경희의 '머무는 곳 그 어딜지 몰라도'를 선곡한 박혜신은 자신만의 전매특허인 허스키한 음색과 가슴을 뻥 뚫어주는 시원한 가창력을 선보였다. 특히 무대를 휘어잡는 건강한 에너지와 관객들의 떼창을 자연스럽게 유도하는 베테랑다운 무대 매너는 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸고 압도적인 무대로 99점이라는 높은 점수를 기록한 박혜신은 대결 상대로 양지은과 김용빈을 선택하며 놀라움을 자아냈다.

무대를 마친 박혜신은 "평소 선후배 분들과 공연을 다니며 자주 만나지만 낯을 가려 소극적으로 인사하곤 했다"며 "이번 기회에 더 친해지고 싶은 마음에 '금타는 금요일'을 찾았다'는 수줍은 출연 계기를 밝히며 미소를 자아냈고 이어 후배들의 무대를 깊이 있게 감상하며 진심 어린 감상평과 격려로 스튜디오를 훈훈하게 물들였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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