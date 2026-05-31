“정말 팬이거든요” BTS 뷔, 씨야 언급…열렬 응원에 MZ팬들 몰릴까

15년 만에 완전체로 귀환한 그룹 씨야(SeeYa)의 컴백에 글로벌 스타 방탄소년단(BTS)의 뷔도 열렬한 응원을 보내 화제를 모으고 있다.

지난 30일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 ‘BANGTANTV’를 통해 공개된 뷔의 브이로그 영상 ‘ONE LUCKY DAY l V’s VLOG’에는 씨야의 완전체 컴백을 몹시 반가워하는 뷔의 모습이 담겨 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다.

공개된 영상 속 뷔는 드라이브를 즐기던 중 씨야의 메가 히트곡 ‘사랑의 인사’가 흘러나오자 격하게 반응하며 환호했다.

뷔는 음악에 맞춰 텐션을 한껏 끌어올리는가 하면, 카메라를 향해 “씨야 선배님들이 다시 뭉쳤습니다. 저는 정말 팬이거든요”라고 벅찬 반가움을 숨기지 못하며 씨야의 오랜 ‘찐팬’임을 톡톡히 인증했다.

데뷔 20주년 기념 정규 앨범 ‘First, Again’으로 돌아온 씨야는 다방면에서 맹활약하며 ‘제2의 전성기’를 누리고 있다.

파격적인 일렉트로닉 댄스 장르로 변신을 시도한 타이틀곡 ‘Stay’와 애절한 발라드곡 선공개곡 ‘그럼에도, 우린’으로 주요 음원 차트 상위권을 휩쓸며 변함없는 ‘음원 퀸’의 위엄을 과시했다.

여기에 댄서 아이키가 특별 출연한 ‘Stay’ 뮤직비디오부터 비글미 넘치는 씨야 멤버들의일상을 담은 수록곡 ‘봄처럼 그댄'의 러블리한 영상까지 연달아 화제를 모으며 한계 없는 스펙트럼을 입증했다.

전방위적인 방송 및 라디오 활동 역시 현재 진행형이다.

JTBC ‘뉴스룸’ 완전체 출연으로 큰 반향을 일으킨 데 이어, SBS ‘미운 우리 새끼’, MBC ‘라디오스타’, KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’, ‘불후의 명곡'’등 굵직한 간판 예능에 연이어 출격해 압도적인 라이브 실력과 예능감을 뽐냈다. 또한 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’, ‘배성재의 텐’, MBC FM4U ‘김신영의 정오의 희망곡’ 등 인기 라디오 프로그램까지 모두 섭렵하며 대중과 쉴 틈 없는 소통을 이어가고 있다.

음원 차트 흥행은 물론 글로벌 스타의 열렬한 응원까지 한 몸에 받고 있는 씨야는 앞으로도 다채로운 활동을 펼치며 성공적인 완전체 행보에 박차를 가할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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