‘직행 데뷔’ 기대 컸지만… 이이삭, UFC 첫 경기서 1R TKO패

사진=UFC 제공

‘탱크’ 이이삭의 UFC 첫걸음은 아쉬움 속에 끝났다.

이이삭은 지난 30일 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 송야동 vs 피게레도’ 언더카드에서 루이스 펠리피 디아스(브라질)를 상대로 1라운드 3분40초 만에 펀치에 의한 TKO패를 당했다.

세계 최고 종합격투기(MMA) 무대인 UFC 데뷔전서 패배를 떠안았다. 기대가 컸던 무대였다. 이이삭은 2019년 이후 한국 선수 중 처음으로 별도 검증 무대를 거치지 않고 UFC에 직행한 케이스다.

최근 UFC를 노리는 한국 선수들은 로드 투 UFC(RTU) 토너먼트에서 우승하거나 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)에서 인상적인 경기력을 보여준 뒤 계약 기회를 얻는 경우가 많았다. 이이삭의 직행 데뷔를 향한 관심이 클 수밖에 없었던 배경이다.

경기는 초반부터 타격전으로 흘렀다. 이이삭은 그래플링을 적극적으로 시도하기보다 스탠딩 상황에서 승부를 풀어갔다. 디아스와 펀치, 레그킥을 주고받으며 탐색전을 이어갔다. 하지만 1라운드 중반 이후 흐름이 흔들렸다. 디아스가 이이삭을 철창 쪽으로 압박한 뒤 오른손 스트레이트를 적중시켰고, 이이삭은 무릎을 꿇으며 첫 위기를 맞았다.

사진=UFC 제공

이이삭은 곧바로 일어나 경기를 이어갔다. 강한 레그킥으로 디아스를 순간적으로 휘청이게 만들며 반격의 여지도 보였다. 그러나 디아스의 압박은 쉽게 멈추지 않았다. 플라잉 니킥으로 거리를 좁힌 뒤 다시 펀치 연타를 시도하며 이이삭을 몰아붙였다.

승부는 1라운드를 넘기지 않았다. 디아스의 오른손 펀치가 다시 한 번 적중했고, 이이삭은 쓰러졌다. 이어진 그라운드 펀치에 이이삭이 제대로 반응하지 못하자 주심은 곧바로 경기를 중단했다.

UFC 데뷔전에서 승리를 신고한 디아스는 통산 전적을 17승5패로 끌어올렸다. 반면 이이삭은 UFC 첫 경기에서 쓴맛을 보며 통산 전적 8승2패가 됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]